O tradicional Jornal de Nova Odessa, fundado há mais de 30 anos e o principal veículo de comunicação da cidade, inicia uma nova fase. O fundador Aparecido (Cidinho) Gielfi está se aposentando e agora a direção é do empresário Renan Cogo, que acaba de assumir oficialmente a propriedade do jornal. Cogo quer modernizar ainda mais o jornal, sem perder sua essência local.

Entre as prioridades anunciadas estão a reformulação do projeto gráfico, a revitalização do site, atuação em plataformas digitais e um forte compromisso com a valorização da voz da comunidade, com pautas sobre o cotidiano dos bairros. Assim como quase todos os outros periódicos de Americana, Santa Bárbara e Sumaré, o JNO deixou de ser impresso e passou a ter somente edições online.

Para o novo proprietário, o principal objetivo é aproximar ainda mais o Jornal de Nova Odessa dos moradores e torná-lo um canal acessível para que a população possa relatar os problemas, conquistas e histórias das pessoas.

“Queremos ser um porta-voz ainda maior da cidade, especialmente daqueles que estão nas periferias, nos bairros, nos pontos que nem sempre são enxergados pela política ou pela mídia. O morador precisa saber que pode contar com o jornal para mostrar o que está acontecendo na sua rua, na escola, na comunidade”, afirmou Renan Cogo.

Revelando jornalistas

O Jornal de Nova Odessa revelou nomes como Cleber Mata, Matheus Perez, Cleber Bernucci e Evandro Coev, entre vários outros. Um celeiro de bons jornalistas. Por décadas, Cidinho – que iniciou carreira em Brotas e teve passagem pelo Liberal (Americana) – conduziu o jornal até onde foi possível.

Outra frente de trabalho da nova gestão será a modernização do layout do jornal, com uma diagramação mais leve, visualmente atrativa, sem perder a identidade local. “Vamos trazer um novo design para representar o cidadão de Nova Odessa, conversando com as diferentes faixas etárias da nossa população”, explica Cogo.

Em um cenário cada vez mais dominado pelas redes sociais, onde portais e perfis noticiosos no Facebook e Instagram dominam a atenção do leitor e a publicidade, a tarefa não é das mais fáceis. O objetivo é que a plataforma ofereça acesso rápido, responsivo e atrativo a todas as reportagens.

“O jornal precisa estar onde as pessoas estão. E hoje, muita gente consome notícia pelo celular, nas redes sociais, no WhatsApp. Nosso site será redesenhado para acompanhar esse novo perfil de consumo, com atualização constante e integração com canais como Instagram e Facebook”, comentou o empresário. A reformulação do portal será feita em etapas.

Credibilidade

Renan Cogo também falou sobre a importância de fortalecer a credibilidade e o papel do jornalismo local em um momento em que muitas informações circulam sem verificação nas redes sociais.

“Vivemos uma era de desinformação, fake news e conteúdos apressados. O papel do jornalismo sério e comprometido nunca foi tão necessário. Vamos trabalhar com apuração, com responsabilidade. O leitor pode confiar: o que estiver no Jornal de Nova Odessa será baseado em fatos”, garantiu.

O Jornal de Nova Odessa vem desde 1993 reportando a história da cidade, cobrindo de perto o cotidiano político, social, cultural e econômico do município. Para Cogo, esse legado será respeitado.

“Assumo com muito respeito a história construída por quem veio antes. Mas também assumo com a energia de quem quer ver esse jornal mais vivo, mais moderno, mais influente. Nova Odessa merece um jornal forte, que fale com todos”, concluiu.