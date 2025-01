Sociedade Vegetariana lança "Meu Prato Vegano"

A Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) apresentou oficialmente o guia alimentar “Meu Prato Vegano” durante o Vegfest 2024, um dos maiores eventos veganos das Américas. O material foi desenvolvido pela nutricionista Tatiana Consoli (CRN-3 65269) e promete ser uma ferramenta essencial para vegetarianos, veganos, simpatizantes e profissionais de saúde, trazendo orientações práticas e seguras sobre alimentação vegana equilibrada.

O guia, baseado no padrão alimentar brasileiro e elaborado conforme as Dietary Reference Intakes (DRIs), abrange planos dietéticos de 1200 a 3200 kcal para adultos. Ele também inclui adaptações específicas para mulheres grávidas e lactantes, com orientações que atendem as demandas nutricionais dos diferentes trimestres gestacionais e períodos de lactação. “A alimentação vegana é segura e oferece todos os nutrientes necessários para cada fase da vida. O Meu Prato Vegano foi desenvolvido para tornar essa transição mais prática e acessível para todos”, explica Tatiana.

Alimentação vegana: sustentável, ética e saudável

A alimentação vegana tem ganhado destaque por seus benefícios à saúde, à sustentabilidade ambiental e ao bem-estar animal. Estudos mostram que dietas baseadas em vegetais podem ajudar a prevenir doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de reduzir significativamente a pegada hídrica, por exemplo. Contudo, a transição para o veganismo ainda pode parecer desafiadora para muitas pessoas, especialmente por conta da desinformação.

“Nosso objetivo é oferecer informações de qualidade e ferramentas acessíveis que auxiliem tanto os indivíduos que estão em transição quanto os profissionais de saúde que precisam de materiais confiáveis para atender seus pacientes”, reforça a nutricionista.

Compromisso da Sociedade Vegetariana com a educação alimentar

A SVB tem se destacado na produção de materiais gratuitos para desmistificar o veganismo e tornar a transição mais simples e acessível. Além do “Meu Prato Vegano”, a organização lança em fevereiro o guia “Alimentação Vegetariana para Crianças” e dezenas de outros materiais gratuitos voltados à nutrição, ética, impactos ambientais e receitas.

“Queremos mostrar que o veganismo não é complicado. Com as ferramentas certas, é possível viver de forma ética e saudável, sem abrir mão do sabor e da praticidade”, comentou Mônica Buava, presidente da SVB.

O “Meu Prato Vegano” já está disponível gratuitamente no site da SVB e promete ser um marco no apoio à alimentação vegana no Brasil. Baixe agora em svb.org.br/livros