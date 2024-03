A evolução tecnológica na construção civil não é apenas uma tendência, mas uma necessidade crescente para quem busca eficiência e produtividade. Com o avanço das ferramentas, os processos que antes eram desafiantes e relativamente custosos, agora podem ser agilizados e aprimorados.

Uma etapa da construção que gera custos extras e que merece atenção das construtoras é o pós-obra, sendo parte fundamental do processo construtivo, pois é nessa fase que se garante a longevidade do negócio.

Visando auxiliar na redução de custos após a entrega dos empreendimentos, as plataformas Mobuss Construção e Octagora desenvolveram uma nova integração, que simplifica o processo da assistência técnica nos empreendimentos, tornando-o mais fácil, rápido e coeso. “Essa integração tem um ponto importante quando falamos em redução de custos e retrabalho, pois através dela é possível evitar visitas improcedentes e, automaticamente, custos desnecessários à obra”, destaca Aloisio Arbegaus, diretor comercial do Mobuss Construção.

Aloisio conta que para as empresas do setor, o recurso tecnológico representa um avanço significativo. “Com isso, o primeiro atendimento ao chamado pode ser guiado remotamente. A construtora agenda a vistoria e, através de videoconferência, o operador orienta o proprietário, tira prints e coleta evidências do problema. Isso possibilita uma identificação rápida de recursos e profissionais adequados para que a visita de reparo aconteça de forma eficaz”, conta.

Tecnologia aliada ao sucesso

A tecnologia é uma grande aliada da construção civil. Um dos casos de sucesso em sua aplicação é a EZTEC, construtora com mais de 40 anos de história que tem buscado constantemente inovações para melhorar seus processos. Segundo Reginaldo Silva, gerente de Assistência Técnica da EZTEC, a integração trouxe melhorias significativas. “Vimos a oportunidade de otimizar o fluxo de atendimento das solicitações de assistência técnica pós-obra, reduzindo significativamente o prazo da vistoria inicial para constatação da procedência das ocorrências – que é de até cinco dias úteis no modelo presencial – mantendo a segurança e assertividade das informações e diagnósticos”, explica.

O diretor comercial do Mobuss Construção esclarece que a importância da assistência técnica para a obra é inegável. “Não apenas ajuda a identificar desafios e corrigi-los, mas também demonstra o comprometimento das construtoras com a qualidade e a satisfação do cliente”.

“Essa integração é apenas um exemplo de como a tecnologia se torna aliada na construção civil. Agilidade, produtividade e tomada rápida de decisão são essenciais para evitar contratempos em um projeto, e a assistência técnica remota é um claro reflexo desse progresso”, conclui Arbegaus.