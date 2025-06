A Prefeitura de Americana promoveu a cerimônia de abertura do CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana, no Teatro Municipal Lulu Benencase, na noite desta sexta-feira (30). O evento foi conduzido pelo secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, representando a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, com a participação do diretor do festival e presidente da Câmara Setorial de Dança, André Celin.

O festival segue até 1º de junho (domingo) e reúne mais de 600 bailarinos de 40 companhias e grupos de dança de Americana e região. Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), o evento tem produção da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (Nileec) em parceria com a RCA Dance. Os ingressos para os dois primeiros dias já estão esgotados.

Ghizini destacou a relevância do evento para a cidade. “O CultivArt Fest é mais do que um festival de dança, é uma celebração da cultura, da arte e do talento dos nossos artistas. Eventos como esse mostram a força do nosso município na área cultural. É emocionante ver o teatro cheio, a energia dos bailarinos e o envolvimento da comunidade. Nós da administração Chico e Odir estamos muito felizes com a adesão do público e com a expressividade dos grupos participantes.”

A programação começou nesta sexta, após a solenidade, com a 6ª Mostra de Dança de Americana, organizada pela Câmara Setorial de Dança. Ao longo dos três dias, o teatro receberá competições de diversos estilos, batalhas de danças urbanas, workshops, aulas práticas com profissionais renomados, além de palestras e seminários sobre dança.

O festival ainda distribuirá premiações que totalizam mais de R$ 10 mil para bailarinos e grupos artísticos. Também esteve presente o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.