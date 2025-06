Sites ajudam a doar roupas no inverno

Com a chegada do frio, plataformas online facilitam a conexão entre doadores e instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade

O inverno chegou com temperaturas mais baixas em diversas regiões do Brasil, e com ele, cresce também a urgência por ações solidárias. A população em situação de rua cresceu 25% desde 2012, totalizando, até 2024, 92 mil pessoas apenas em São Paulo, de acordo com o CadÚnico. Há, ainda, quem vive em comunidades vulneráveis enfrentando o frio sem o mínimo necessário para se proteger: roupas quentes, cobertores e calçados adequados.

Enquanto o frio castiga, a solidariedade aquece. E, nos últimos anos, a tecnologia tem se mostrado uma grande aliada de quem quer ajudar, mesmo sem sair de casa. Diversos sites e plataformas online vêm atuando como ponte entre doadores e instituições, facilitando o acesso às campanhas e organizando coletas de roupas e agasalhos de maneira segura, prática e eficiente.

Pensando nisso, preparamos uma seleção de 5 sites que ajudam a doar roupas para o período de frio. A proposta é orientar quem deseja contribuir com campanhas sérias e bem organizadas, conectando boas intenções com real impacto social.

1. Exército da Salvação

Uma das organizações mais tradicionais do país, o Exército da Salvação mantém ativa sua campanha de doações durante o ano inteiro. No inverno, as ações são intensificadas com foco em agasalhos, cobertores e calçados. A plataforma permite que o doador agende a coleta gratuita das peças em domicílio, disponível em várias cidades.

Além disso, o site oferece informações sobre o destino das doações e como elas são distribuídas para instituições parceiras.

Acesso em: https://www.exercitodoacoes.org.br/

2. Campanha do Agasalho (Fundo Social de SP)

Coordenada pelo Governo do Estado de São Paulo, a tradicional Campanha do Agasalho é uma das maiores do país. As doações podem ser feitas presencialmente na sede do Fundo Social, localizada na Rua Marechal Mário Guedes, 280, Jaguaré, zona oeste da capital, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Empresas, escolas e condomínios também podem se cadastrar como pontos de coleta.

Em outros estados, campanhas semelhantes são promovidas por prefeituras e organizações locais..

Acesso em: www.fundosocial.sp.gov.br

3. Unibes

A Unibes é uma organização filantrópica que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ela recebe doações de roupas e outros itens para seu bazar beneficente. Na região metropolitana de São Paulo, é possível agendar a coleta gratuita pelo telefone (11) 3120-2233 ou e-mail [email protected].

Acesso em: unibes.org.br

4. Atados – Juntando Gente Boa

O Atados é uma plataforma de voluntariado que conecta pessoas e causas sociais. Durante o inverno, diversas campanhas de arrecadação de roupas e cobertores são divulgadas no site, organizadas por ONGs e grupos comunitários. A plataforma também estimula o envolvimento presencial em ações de entrega ou triagem.

Com um mapa interativo e filtros por cidade, o Atados facilita encontrar iniciativas próximas à sua região.

Acesso em: www.atados.com.br

5. Transforma Brasil – Plataforma nacional de voluntariado e doações

Embora não colete diretamente, conecta doadores a campanhas e ONGs locais em todo o país. Você pode filtrar sua cidade e encontrar campanhas de agasalho ativas.

Acesso em: https://transformabrasil.com.br/

Iniciativas locais com apoio digital

Além dos grandes portais, diversas campanhas locais vêm utilizando a internet como ferramenta de mobilização. Grupos de bairro, coletivos, escolas e até pequenos comércios têm promovido campanhas de doação em seus próprios canais — muitas vezes usando redes sociais, formulários online e sites simples para organizar o processo.

Esse movimento mostra como a tecnologia democratizou a solidariedade. Hoje, qualquer pessoa pode criar site ou página de campanha com ferramentas acessíveis e gratuitas para arrecadar roupas e envolver a comunidade. Isso vale tanto para pessoas físicas quanto para pequenas organizações que desejam mobilizar esforços em sua região.

O que doar e como ajudar com responsabilidade

A recomendação das instituições é sempre a mesma: doar roupas limpas, em bom estado e adequadas para o frio. Os itens mais necessários incluem agasalhos, cobertores, casacos, calças, meias, gorros e calçados fechados. Roupas íntimas só devem ser doadas se estiverem novas e embaladas.

Antes de doar, vale separar as peças com cuidado, checar bolsos e garantir que zíperes, botões e costuras estejam em ordem. O respeito com quem vai receber a doação é parte fundamental do gesto solidário.

Solidariedade como hábito, não apenas reação

Muitas das campanhas citadas permanecem ativas o ano todo, mesmo fora do inverno. Afinal, a vulnerabilidade não termina com o fim da estação. Organizações sociais seguem precisando de apoio contínuo — e as plataformas digitais permitem esse engajamento de forma prática e constante.

Além disso, com tantas ferramentas acessíveis, qualquer empresa, condomínio, escola ou grupo de amigos pode se mobilizar, reunir doações e até mesmo criar site próprio de campanha, centralizando informações e facilitando a participação de mais pessoas.

Mais do que uma ação pontual, doar roupas é um gesto de empatia e consciência coletiva. Em tempos em que o digital pode parecer distante, são as conexões humanas — mesmo que feitas por um clique — que fazem a diferença. Neste inverno, a solidariedade pode começar no armário da sua casa e chegar até quem mais precisa, com calor, dignidade e respeito.

