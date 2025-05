SP abre 75 vagas para Psicólogos

O Grupo Med+, a serviço da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), está com 75 vagas abertas para psicólogos que atuarão nas escolas estaduais. As contratações fazem parte do programa “Psicólogos nas Escolas”, que já mobilizou cerca de 600 profissionais, beneficiando mais de 5 mil unidades escolares e 3,4 milhões de alunos em todo o estado. A iniciativa visa fortalecer o suporte emocional nas escolas públicas e ampliar o acolhimento aos estudantes.O programa reforça a importância de ações voltadas ao desenvolvimento socioemocional e ao apoio psicológico.

O poder público tem intensificado os investimentos em programas voltados à saúde mental nas escolas. Apenas entre 2023 e 2024, foram lançadas seis novas iniciativas em diferentes estados brasileiros. No Distrito Federal, projetos como “Ciranda do Coração” e “Acolhendo Corações Jovens” promovem rodas de conversa e acolhimento psicológico. Na Bahia, professores recebem formação específica em saúde emocional, enquanto no Pará, gestores escolares são capacitados para identificar sinais de violência. Em São Paulo, o programa Conviva SP, em vigor há quase seis anos, introduziu ferramentas como o botão do pânico e aplicativos para registro e acompanhamento de casos, facilitando a resposta rápida a situações de risco.A ampliação da presença de psicólogos nas escolas é vista como peça-chave nesse processo — e é justamente nesse contexto que o Grupo Med+ se propõe a contribuir.



Confira a lista de cidades com vagas abertas:

Grande SP: Caieiras, Capão Redondo, Carapicuíba, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes (incluindo Brás Cubas), Osasco, Raposo Tavares, São Bernardo do Campo, Suzano e Tucuruvi.





Vale do Paraíba e Litoral: Guaratinguetá, São José dos Campos, Caraguatatuba, Pindamonhangaba, Santos, São Vicente, Registro, Miracatu, Itariri, Pariquera-Açu, Sete Barras e Salesópolis.





Interior: Americana, Amparo, Andradina, Apiaí, Araraquara, Birigui, Biritiba-Mirim, Bragança Paulista, Eldorado, Fernandópolis, Hortolândia, Igaratá, Ipuã, Itapetininga, Itararé, Itu, Jaú, Marília, Matão, Piracicaba, Piraju, São Carlos, São João da Boa Vista, Taquaritinga, Valinhos, Sumaré e Santa Rita do Passa Quatro.





Pequenos municípios: Capivari, Cássia dos Coqueiros, Guaicara, José Bonifácio, Mogi Mirim, Nossa Senhora do Remédio, Saltinho e Santa Cecília.

Os interessados em se candidatar às vagas devem possuir graduação em Psicologia e pelo menos dois anos de experiência em atendimento clínico. O envio do currículo deve ser feito para os e-mails [email protected] ou [email protected], com a cidade de preferência informada. As vagas oferecem remuneração de R$ 3.200,56, além de pacote de benefícios.

