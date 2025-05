São Paulo, Campos do Jordão e Ubatuba destinos mais buscados para o feriado

São Paulo, Campos do Jordão e Ubatuba- Com o feriado do Dia do Trabalhador (1º de maio) proporcionando a chance de um fim de semana prolongado, muitos viajantes estão se planejando para aproveitar o descanso.

Diante disso, a Booking.com – empresa de reserva de hospedagens, aluguéis de temporada, voos e outros serviços de turismo – analisou as buscas* realizadas na plataforma para o período e identificou os destinos mais procurados tanto por brasileiros quanto por estrangeiros.

Entre os destinos nacionais mais buscados por brasileiros, há grande preferência por municípios do Sudeste, especialmente no estado de São Paulo. Todos os destinos desta lista apresentaram crescimento nas buscas em relação ao mesmo período do ano passado.

Destinos nacionais mais buscados por viajantes brasileiros para o feriado de 1º de maio de 2025:

1) Rio de Janeiro, RJ (+69% de aumento nas buscas comparado ao mesmo período do ano passado)

2) São Paulo, SP (+35%)

3) Campos do Jordão, SP (+121%)

4) Gramado, RS (+64%)

5) Ubatuba, SP (+63%)

Para quem pretende viajar para fora do país, Buenos Aires aparece como o destino internacional mais desejado, à frente de Orlando, Lisboa, Santiago e Paris.

Destinos internacionais mais buscados por viajantes brasileiros para o feriado de 1º de maio de 2025:

1) Buenos Aires, Argentina

2) Orlando, Estados Unidos da América

3) Lisboa, Portugal

4) Santiago, Chile

5) Paris, França

Entre os estrangeiros que estão com o Brasil em mente para o feriado, o estado do Rio de Janeiro se destaca, com a capital liderando o ranking e outro município, Búzios, também entre os mais buscados. Todos os destinos da lista apresentaram aumento de interesse em comparação ao ano anterior.

Destinos nacionais mais buscados por viajantes estrangeiros para o feriado de 1º de maio de 2025:

1) Rio de Janeiro, RJ (+50% de aumento nas buscas comparado ao mesmo período do ano passado)

2) São Paulo, SP (+32%)

3) Búzios, RJ (+71%)

4) Florianópolis, SC (+35%)

5) Foz do Iguaçu, PR (+107%)

Além disso, o levantamento apontou que as nacionalidades que mais estão buscando destinos no Brasil para o feriado são os viajantes da Argentina, com aumento de 92% nas buscas em relação ao ano passado, seguidos por Chile (17%), Estados Unidos (18%), Uruguai (70%), Peru (95%) e Colômbia (122%).

*Dados referentes a buscas realizadas entre 9 e 16 de abril de 2025, na Booking.com, para hospedagem entre os dias 1º e 4 de maio de 2025. Por se tratar de informações de procura de acomodações na plataforma, a pesquisa não reflete resultados de destinos mais reservados no período.