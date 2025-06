Bia Haddad no SP Open

São Paulo está oficialmente de volta à elite do tênis feminino internacional e ao circuito da WTA, após 25 anos. Com diversas novidades apresentadas aos fãs da modalidade, o SP Open foi lançado nesta terça-feira (3) na capital paulista, em evento com a presença dos organizadores do torneio, autoridades e patrocinadores. Um dos destaques foi a confirmação de Bia Haddad Maia, uma das principais estrelas do esporte brasileiro na atualidade, na chave principal da competição. Bia irá liderar o esquadrão nacional no evento que será realizado no Parque Villa-Lobos de 6 a 14 de setembro, em quadra rápida.

“É uma alegria para a gente poder ser o anfitrião desse torneio, que está de volta à cidade de São Paulo depois de 25 anos. Acredito que será mais um marco para a nossa cidade, reforçando seu papel como uma grande capital mundial dos eventos esportivos, de entretenimento e culturais. Teremos uma programação intensa em setembro, com São Paulo fervilhando de atividades, e receber uma etapa do WTA só fortalece

ainda mais esse calendário vibrante. O Parque Villa-Lobos, com sua infraestrutura moderna e localização privilegiada, será o cenário ideal para acolher atletas, equipes e o público com conforto e

segurança”, completou Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo.

O SP Open chega ao circuito da WTA no embalo da força do tênis feminino brasileiro e de seus ótimos resultados nos últimos anos. Além de Bia Haddad Maia, tenista top 25 do ranking da WTA e número 1 do Brasil, o torneio de nível 250 contará também com ao menos outras cinco atletas do país.

O público poderá ver de perto as medalhistas olímpicas Luisa Stefani e Laura Pigossi, que ganharam juntas o bronze na Olimpíada de Tóquio em 2021; Carol Meligeni, bronze nas duplas nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 ao lado de Luisa; Ingrid Martins, top 100 no ranking de duplas da WTA; e Nauhany Silva e Victoria Barros, consideradas as maiores revelações do tênis feminino nacional na atualidade. O line up completo, com as tenistas internacionais que disputarão o SP Open, será divulgado posteriormente.

“Estamos muito felizes em poder oferecer à Cidade de São Paulo e ao Brasil um evento como o São Paulo Open de Tênis. Uma competição de alto nível, com grandes jogadoras, grandes marcas, e que vai projetar

São Paulo no mundo. Tenho certeza de que vamos realizar um dos principais eventos esportivos da América do Sul, proporcionando ao público grandes jogos e lazer de qualidade. Graças ao apoio da Prefeitura de São Paulo, do Ministério dos Esportes e de nossos patrocinadores tornamos esse sonho realidade”, diz Alan Adler”, CEO da IMM.

“Não há momento mais oportuno para realizarmos um torneio da WTA no Brasil do que este que vivemos agora, com o tênis feminino brasileiro em alta, com atletas que fazem parte da elite mundial e de uma promissora geração de jovens tenistas. Os fãs de tênis terão a oportunidade única de torcerem ao vivo no SP Open por nossas jogadoras em um evento de altíssimo nível, com a presença de jogadoras estrangeiras que prometem elevar ainda mais a qualidade do torneio” — completa Luiz Carvalho, diretor do SP Open.

Com uma estrutura completa montada em um dos maiores parques urbanos de São Paulo, o SP Open terá 32 tenistas na chave principal, 16 no qualifying e 16 duplas. O qualifying será nos dias 6 e 7 de setembro.

Já a chave principal acontecerá de 8 a 14 de setembro, com duas sessões programadas para as partidas entre segunda e quinta-feira (sessão 1 – 15h e sessão noite – 17h30), e sessões únicas nos três últimos dias do torneio, com a realização das quartas de final, semifinais e a final.

A venda de ingressos para o SP Open começa ainda este mês, e mais informações serão anunciadas em breve nos canais oficiais do torneio. O qualifying terá entrada gratuita.

Outra novidade apresentada no evento foi o lançamento da logomarca oficial do SP Open. A competição traz como elemento principal de sua identidade visual a própria bola de tênis e sua marcante cor

fosforescente. Já os tons de cinza, além dos traços e curvas do design, remetem à arquitetura moderna, à arte urbana e à energia vibrante de São Paulo.

Se dentro das quadras o SP Open promete bastante emoção com um torneio de alto nível técnico, fora delas a organização do evento também promoverá ações que impactarão positivamente o seu entorno. Uma das iniciativas previstas é a reforma das seis quadras de tênis do Parque Villa-Lobos onde a competição será disputada, incluindo a principal, com capacidade para 2.500 pessoas. O objetivo é promover melhorias para receber com conforto os mais de 30 mil torcedores previstos ao longo dos nove dias da programação.

Outra ação que o SP Open promoverá será o apoio dado ao Projeto Bola Dentro, que desde 2005 já atendeu mais de 5 mil jovens por meio do tênis, nas quadras do Parque Villa-Lobos e na cidade de Carapicuíba. A

organização do torneio realizará o programa de ball kids, com treinamento e seleção de equipe montada com os participantes do projeto; doação de bolinhas utilizadas no evento, além de uniformes e tênis de quadra excedentes; campanha para o público que comparecer ao SP Open doar raquetes usadas para o projeto; e convite para os participantes do Projeto Bola Dentro assistirem ao vivo os jogos no primeiro dia da competição da chave principal.

“São Paulo, a maior cidade da América Latina, merecia receber um torneio deste porte. O SP Open chega para celebrar o tênis feminino brasileiro e internacional, e recolocar o Brasil no calendário da WTA com força total. Sabemos o quanto os amantes do esporte esperavam por esse momento, e nossa missão é justamente essa: proporcionar uma experiência inesquecível, que encante e engaje o público. Nada disso seria possível sem o apoio dos nossos patrocinadores e do poder público, que acreditaram no projeto desde o início e caminham ao nosso lado para tornar esse sonho realidade” — Marcia Casz, diretora geral do SP Open.

O SP Open contará com o apoio de grandes marcas que reconhecem a importância do esporte e da presença feminina no cenário internacional. Claro e Heineken 0.0 assinam como patrocinadores máster

do evento, junto com Allos e Shopping Villas Lobos. São patrocinadores a Prudential, Atvos, B3 e Seara Gourmet. Tegra, Engie, Oncoclínicas, Faixa Azul, Farmacêutica EMS, World Wine, Revo, Zetaflex, BlueFit, Melitta e Giovanna Baby também se somam ao time para garantir a estrutura e excelência do evento. As marcas esportivas oficiais serão Slyce e ASICS e a Wilson, fornecedora oficial de bolas.

O evento é incentivado pelo Governo Federal por meio do Ministério do Esporte via Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo via SPTuris. O SP Open é uma promoção IMM com realização do ICT.

