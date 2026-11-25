Startup sediada na Unicamp tem 15 cursos gratuitos com certificado em IA, Lean e gestão
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A FM2S, startup de educação sediada no Parque Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), está com inscrições abertas até 30 de novembro para 15 cursos online e gratuitos, com certificado de conclusão. Os temas vão de inteligência artificial e ciência de dados a Lean Seis Sigma, gestão de projetos, liderança, logística e gestão em saúde. A startup já formou mais de 1 milhão de profissionais desde 2009.
“O fim do ano é uma oportunidade para fechar o ciclo se capacitando, seja para quem está em busca de recolocação, seja para quem quer se posicionar melhor na empresa em 2027. Os cursos foram desenhados para que o aluno consiga aplicar o conteúdo no trabalho desde as primeiras aulas. É o mesmo princípio que seguimos dentro da FM2S: aplicar no nosso dia a dia tudo o que ensinamos”, afirma Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S, PhD pela Unicamp e gestor de carreiras.
Dois dos cursos tratam de inteligência artificial: Fundamentos de IA e Inteligência Artificial Generativa. Para Santos, o tema já chegou a funções que não são de tecnologia. “Quem trabalha com processo, produção ou atendimento vai usar IA no dia a dia mais cedo do que imagina. Entender o básico agora evita aprender às pressas, quando a ferramenta já estiver implantada”, diz.
A lista inclui ainda três formações em Lean e Lean Seis Sigma (White Belt, Yellow Belt e Introdução ao Lean), metodologias de melhoria de processos usadas na indústria e em serviços. “Nas empresas que atendemos, quem chega a supervisor e coordenador quase sempre já resolveu um problema com método e com número na mão”, observa o especialista.
Como aproveitar um curso gratuito, segundo Santos:
– Partir de uma lacuna real: o que a função atual ou a vaga desejada cobra e o currículo ainda não mostra;
– Fazer um curso por vez, até o fim. O certificado só sai com a conclusão, e muita gente se inscreve em vários e não termina nenhum;
– Aplicar o conteúdo em um problema do próprio trabalho em até um mês, mesmo que pequeno;
– Registrar o certificado em redes sociais profissionais, com uma linha sobre onde o conhecimento foi usado.
Cursos disponíveis
– Fundamentos de IA (10 horas)
– Inteligência Artificial Generativa (16 horas)
– Fundamentos da Ciência de Dados (8 horas)
– White Belt (Lean Seis Sigma) (8 horas)
– Yellow Belt (Lean Seis Sigma) (24 horas)
– Introdução ao Lean (9 horas)
– Fundamentos da Gestão da Qualidade (9 horas)
– Fundamentos da Gestão da Produção Industrial (8 horas)
– Fundamentos da Gestão Logística (6 horas)
– Fundamentos da Gestão de Projetos (5 horas)
– Metodologias Ágeis na Prática (12 horas)
– Fundamentos de Gestão e Liderança (5 horas)
– Fundamentos em Gestão de Pessoas (6 horas)
– Fundamentos da Gestão em Saúde (8 horas)
– Fundamentos de ESG (7 horas)
É possível se inscrever em mais de um curso, e o acesso às aulas vale por um ano a partir da inscrição. O certificado é emitido após a conclusão das atividades.
Para Santos, o certificado ganha peso quando vem acompanhado de resultado. “Na entrevista, o recrutador quer saber o que você fez com o que aprendeu. Um projeto pequeno, com antes e depois medido, conta mais do que uma lista de cursos”, afirma.
Serviço
O quê: 15 cursos online com certificado da FM2S
Quanto: grátis
Inscrições: até 30 de novembro
Onde: https://www.fm2s.com.br/cursos/gratuitos
Mais informações: www.fm2s.com.br ou pelo telefone (19) 99132-0984
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