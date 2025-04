STF torna Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou nesta sexta-feira (11) o acórdão que oficializa a abertura da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados por tentativa de golpe de Estado em 2022. A decisão, tomada pela Primeira Turma no final de março, marca o início formal do processo judicial.

Com a publicação, as defesas dos réus serão notificadas e terão prazo para apresentar manifestações e recursos. O relator, ministro Alexandre de Moraes, poderá decidir individualmente ou levar os questionamentos à Primeira Turma do STF.

Em seguida, o processo avança para a fase de instrução, que inclui a apresentação de provas, depoimentos de testemunhas, interrogatórios e novos argumentos das defesas. Somente após essa etapa é que ocorrerá o julgamento do mérito — que ainda não tem data definida.

Se condenados, os réus podem enfrentar penas por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa e dano qualificado. Também podem ser impostas sanções civis, como perda de cargos, inelegibilidade e reparação de danos.

STF e o inédito

Essa é a primeira vez que um ex-presidente da República se torna réu por tentativa de ruptura institucional no Brasil. Embora não exista, até o momento, ordem de prisão preventiva, o STF pode determinar novas medidas cautelares ao longo do processo, caso haja riscos processuais identificados.

O julgamento definitivo dependerá da complexidade da fase de instrução, quantidade de diligências e recursos apresentados pelas partes.

