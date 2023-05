Subadutora da R Fernando Camargo com 90% de execução

As obras de substituição da subadutora na região da Rua

Fernando Camargo atingiram 90% de execução. O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está ampliando o Centro de Reservação de água do bairro Vila Santa Catarina (CR – 03), na Avenida de Cillo, e a troca da tubulação dos atuais 300 milímetros de diâmetro para 500 milímetros faz parte do trabalho de melhorias no abastecimento de água da cidade.

“A obra está na etapa de conclusão, seguindo para a execução de duas interligações, no reservatório e na rede da Fernando Camargo, com previsão de término até o final de semana”, disse o superintendente do DAE Americana, Carlos Cesar Gimenes Zappia.

A nova subadutora está sendo instalada na faixa sentido bairro-centro da Avenida de Cillo, partindo do reservatório até a Rua Fernando Camargo, onde será interligada à subadutora que vem da Estação de Tratamento de Água (ETA).

Serão mais 1,5 mil metros de extensão de rede nova, além de dois sistemas de bombeamento, beneficiando cerca de 23 mil pessoas e a garantia de abastecimento de água durante pelo menos 15 anos.

O tráfego para os motoristas que sobem pela Fernando Camargo em direção à Avenida de Cillo e região da Vila Santa Catarina está desviado para a Rua dos Professores, com sentido único em direção à Rua Padre Epifânio Estevam.