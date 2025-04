Sumaré distribui 22 mil ovos de páscoa pra criançadinha

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta terça-feira (15) a entrega de 22 mil ovos de Páscoa para todos os alunos da rede municipal de ensino.

A ação faz parte do compromisso da Administração em promover momentos especiais para as crianças.

Durante a manhã, foi realizada uma entrega simbólica na Escola Municipal Parque Residencial Regina, na região do Matão.

O evento contou com a presença do prefeito Henrique do Paraíso, do vice-prefeito André da Farmácia e do secretário de Educação, Danilo de Azevedo.

Fala prefeito de Sumaré

“O chocolate entregue é de qualidade, ao leite, e também tivemos o cuidado de garantir ovos especiais para os alunos com intolerância à lactose. Nosso objetivo é que todos se sintam incluídos nesse momento especial”, destacou o prefeito Henrique.

O vice-prefeito André da Farmácia elogiou a iniciativa: “É uma ação que aquece o coração. Parabéns a todos os envolvidos, especialmente aos professores e alunos que tornam nossa rede de ensino tão especial”.

Já o secretário de Educação, Danilo de Azevedo, ressaltou a importância da sensibilidade da Administração Municipal: “Cada detalhe foi pensado com muito carinho. Garantir que cada aluno receba seu ovo de Páscoa é uma demonstração do cuidado que temos com nossas crianças”.

No período da tarde, outra entrega simbólica foi realizada na Escola Municipal Alcione Aparecida Fernandes Pereira, no Jardim dos Ipês, com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Mikaelle Ventura Stein Sciascio.

