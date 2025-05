A Prefeitura de Sumaré abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições do programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo, estarão abertas de 9 e 24 de junho e devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.cursofussp.sp.gov.br.

Nesta etapa, estarão disponíveis os cursos de banho e tosa (portes pequeno e médio), que terão turmas de manhã e à tarde; soldagem, com aulas nos períodos da manhã e à noite; e imagem pessoal, com cursos de manicure e pedicure (manhã), maquiagem (tarde) e barbeiro (noite).

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação é parte dos esforços do governo no combate à pobreza. O programa está inserido no Superação SP, ação integrada em formato inédito para tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Serão mais de 30 carretas com cursos profissionalizantes, que começam a circular pela região de Campinas a partir do dia 26. O Caminho da Capacitação vai oferecer 46 cursos gratuitos em áreas como beleza, gastronomia e tecnologia. A ação tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação e empregabilidade para a população que mais precisa.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Fundo Social de Solidariedade, no telefone (19) 3883-5282.