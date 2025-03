A Secretaria de Cultura e Turismo de Sumaré abriu o cadastramento de projetos para obter recursos do Programa de Ação Cultural (PROAC). Os interessados têm até a próxima sexta-feira, dia 28, para enviar seus projetos.

De acordo com a Lei Estadual nº 12.268, os projetos devem estar aptos à captação de recursos para projetos no site da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Além disso, devem ser enviados no e-mail [email protected] ou apresentados pessoalmente na sede da secretaria, na rua Dezesseis de Dezembro, 85, Centro. Outras informações podem ser obtidas no WhatsApp (19) 3873-9469.

A secretária de Cultura e Turismo de Sumaré, Cecília Teixeira, fala sobre a importância do PROAC para a produção cultural do município. “Este é um momento muito importante para os artistas e produtores culturais de nossa cidade. O PROAC é uma grande oportunidade para fortalecer a produção cultural e turística de Sumaré. Acreditamos que a participação ativa de todos é fundamental para continuarmos com um processo transparente e de fomento a uma cultura cada vez mais inclusiva e acessível”, disse.