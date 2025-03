No momento em que o tema da saúde mental vem ganhando cada vez mais atenção em todo o mundo, a Câmara Municipal de Sumaré aprovou, na última terça-feira (18), a proposta que cria o Dia de Conscientização sobre a Síndrome de Burnout. O objetivo é fazer com que, anualmente, no dia 10 de outubro, o Poder Público realize iniciativas de prevenção e diagnóstico precoce da doença, também conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional. A medida busca a promoção da saúde do trabalhador e à orientação quanto ao acesso à atenção integral à saúde no SUS. A autoria do Projeto de Lei nº 217/2025 é do vereador César Bianchi (PP).

Na justificativa do projeto, o parlamentar defende a relevância de iniciativas do Poder Público voltadas à prevenção, diagnóstico e tratamento, bem como à construção de ambientes de trabalho mais saudáveis, agindo assim na raiz do problema. “Cuidar da saúde mental é um ato de amor-próprio”, diz o vereador, no documento.

A Síndrome de Burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, envolvendo esgotamento físico, mental e emocional. Este transtorno está registrado no grupo 24 da CID-11 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) como um dos fatores que influenciam a saúde ou o contato com os serviços de saúde, especialmente entre os problemas relacionados ao emprego e desemprego.

As causas podem envolver submissão a longos períodos de trabalho, sobrecarga de tarefas, ambiente de trabalho tóxico, entre outras situações laborais desgastantes. Já os sintomas que podem acometer o paciente que sofre com a síndrome são dores de cabeça constantes, alteração no humor, sentimento de fracasso, frustração, insegurança ou incompetência, ansiedade, insônia, dificuldade de concentração ou de realizar tarefas. Por vezes pode acompanhar um quadro de depressão e funcionar como fator de risco ou de agravamento de hipertensão, distúrbios cardíacos e AVC.

O projeto de lei do vereador César Bianchi foi aprovado com 19 votos favoráveis. O texto agora segue para sanção do prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos). Se for sancionada, a data passa a integrar o calendário oficial do município.