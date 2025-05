A Câmara Municipal de Sumaré aprovou um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a disponibilizar profissionais de educação física nas academias ao ar livre da cidade. O PL nº 314/2025, de autoria do vereador Professor Edinho (Republicanos), foi aprovado por unanimidade durante a sessão ordinária desta terça-feira (27) e agora segue para sanção do prefeito Henrique do Paraíso.

Conforme o texto, o objetivo é intensificar as ações voltadas à saúde e ao bem-estar da população. “Verificamos a necessidade de apoio profissional para que a utilização dos equipamentos ocorra de maneira segura, eficaz e orientada, prevenindo lesões e promovendo melhores resultados na saúde dos usuários. Além disso, muitas das pessoas que frequentam as academias ao ar livre não dispõem de recursos para contratar academias particulares ou profissionais especializados, o que reforça a relevância social da proposta”, destaca Professor Edinho, na justificativa do projeto.

Caso a medida seja sancionada, a Prefeitura deverá disponibilizar, no mínimo, um profissional de educação física por região do município, além de estagiários para cada praça ou parque que possua academia ao ar livre. Ainda segundo o texto, os profissionais e estagiários atuarão prestando orientação gratuita aos usuários, de segunda a sábado, no período das 7h às 10h e das 16h às 19h.

Expediente

Também durante a sessão desta terça-feira, os vereadores rejeitaram dois requerimentos de autoria de vereador Rudinei Lobo (PSB). O requerimento nº 50/2025 dispõe sobre a execução do Projeto de Lei nº 41/2021, já aprovado, que trata da criação e implantação da Clínica Escola do Autista. O documento recebeu 14 votos contrários e três votos favoráveis. Já o requerimento nº 51/2025 dispõe sobre a implementação do Projeto de Lei 238/2021, já aprovado, que trata de Creche do Idoso. A proposta também obteve 14 votos contrários e três votos favoráveis.

Foram aprovadas ainda cinco moções de congratulação e uma de pesar. A moção nº 81/2025, de congratulação a Ricardo de Oliveira, idealizador do Encontro de carros rebaixados e antigos na região do Matão, recebeu 18 votos a favor em plenário. O documento é de autoria do vereador Tavares (PL). Com a mesma quantidade de votos favoráveis, foi aprovada a Moção nº 83/2025, de autoria do vereador César Bianchi (PP), de congratulação ao time Unidos do Copo.

A Moção nº 84/2025, de autoria do vereador Professor Edinho (Republicanos), de congratulação ao Pastor Tércio Carolino Candido pelos relevantes serviços prestados à comunidade sumareense, também obteve 18 manifestações favoráveis. Com igual quantidade de votos, os parlamentares aprovaram a Moção nº 85/2025, apresentada pelos vereadores Geraldo Medeiros (PT) e Wellington Souza (PT), de congratulação aos 40 anos de existência ao Assentamento II de Sumaré.

De autoria do vereador Alan Leal (PRD), a Moção nº 86/2025, de congratulação à atleta Andreia Rabelo da Silva Santos pelo seu brilhante desempenho na 16ª edição da Meia Maratona das Cataratas, foi aprovada com 17 votos a favor. A Moção de pesar nº 82/2025, de autoria do vereador Tavares, pelo falecimento do senhor Sinésio Vicente também foi aprovada pela Mesa Diretora.

Ordem do dia

Da Ordem do dia, obteve aprovação o PL nº 308/2025, apresentado pelo vereador Ney do Gás (PV), que institui em Sumaré a Campanha Municipal de Orientação e Prevenção aos Idosos contra fraudes e golpes no comércio eletrônico. O projeto recebeu 18 votos favoráveis.