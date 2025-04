Na madrugada de segunda-feira (28), policiais militares do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) agiram rapidamente para frustrar um assalto à empresa Master Liga, que fica no Parque das Indústrias, em Sumaré. A ação rápida resultou em um assaltante baleado na altura do braço e acabou socorrido, enquanto seu comparsa foi preso em flagrante.

Os policiais foram acionados com a comunicação de um roubo em andamento, no qual os criminosos mantinham o vigilante da empresa como refém. Ao chegarem ao local, os PMs observaram uma movimentação suspeita e tentaram estabelecer comunicação com os indivíduos na guarita.

Um dos assaltantes apareceu com um revólver apontado para os policiais. Em resposta à ameaça iminente, um dos PMs disparou, atingindo o braço direito do suspeito. O resgate do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) socorreu o bandido ferido, levando-o até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko para tratamento médico.

No decorrer da operação de varredura, o segundo assaltante acabou se entregando e foi preso em flagrante. O armamento apreendido e o segundo suspeito foram encaminhados ao Plantão Policial de Sumaré, onde o delegado de plantão registrou o flagrante por roubo e associação criminosa.

Segundo informações, o caso segue em investigação pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer todos os detalhes do ocorrido e possíveis conexões com outras atividades criminosas.