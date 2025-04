A Secretaria de Cultura e Turismo de Sumaré recebeu os representantes dos projetos selecionados para fazer parte da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O evento, realizado na segunda-feira (31) no Anfiteatro Dirce Dalben, foi marcado pela assinatura do termo de ciência e execução do PNAB, momento fundamental para garantir a transparência e o comprometimento dos participantes com o desenvolvimento da cultura local.

Na reunião, foram compartilhadas orientações e os procedimentos necessários para o bom andamento do programa. Além disso, foram discutidas as próximas etapas da política, as responsabilidades dos envolvidos, as diretrizes para a aplicação da marca Aldir Blanc e as etapas de prestação de contas, aspectos essenciais para garantir a eficácia e o uso adequado dos recursos.

Para celebrar o esforço e a dedicação de quem leva arte e cultura para todos os cantos da cidade, a Secretaria de Cultura e Turismo fez questão de homenagear os agentes culturais com um troféu para reconhecer o trabalho realizado em prol da comunidade.

Secretária de Cultura de Sumaré destaca pontos

A secretária Cecília Teixeira destacou a importância desse momento para a cidade de Sumaré. “Estamos comprometidos em transformar desafios em oportunidades para os nossos agentes culturais, garantindo que eles não sofram prejuízos e tenham, de fato, os meios necessários para fortalecer a cultura local. Apesar de nem tudo ter acontecido na velocidade que esperávamos, estamos com passos firmes e estratégicos para cumprir nossa missão”, disse.

Mais informações podem ser adquiridas nos canais oficiais da Secretaria de Cultura e Turismo, como o WhatsApp 19 3873-9469 ou pelo Instagram @culturasumare.

