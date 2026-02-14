A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico de Sumaré, por meio do Banco do Povo Paulista (BPP), iniciou o ano de 2026 com resultados expressivos, consolidando o programa como um dos principais instrumentos de apoio ao empreendedorismo, à inclusão produtiva e ao desenvolvimento econômico do município.

Em janeiro de 2026, foram contabilizados 133 atendimentos, demonstrando a ampliação do alcance do Banco do Povo Paulista junto aos empreendedores sumareenses. Desse total, 61 atendimentos foram realizados presencialmente (46,7%), enquanto 72 ocorreram por canais remotos — como WhatsApp, ligações telefônicas e e-mail — correspondendo a 53,3%.

Na comparação com janeiro de 2025, quando foram registrados 34 atendimentos, o crescimento total foi de 291,2%. O atendimento presencial apresentou aumento de 577,8%, enquanto os atendimentos remotos cresceram 260%. Os dados indicam maior visibilidade do programa, fortalecimento da confiança da população e atuação estratégica dos agentes de crédito na orientação e no acompanhamento dos empreendedores.

Avanço

O desempenho também foi positivo na liberação de recursos. Em janeiro de 2026, foram realizadas sete operações de empréstimo, totalizando R$ 139.085,26. O volume financeiro concedido representa crescimento de 562,3% em relação a janeiro de 2025, quando foram emprestados R$ 21 mil.

Outro dado relevante é que 71,43% das operações foram destinadas a mulheres empreendedoras, reforçando o compromisso do município com o incentivo ao empreendedorismo feminino e à inclusão econômica.

Os resultados são atribuídos ao trabalho técnico, comprometido e humanizado desenvolvido pelos agentes de crédito do Banco do Povo Paulista em Sumaré, responsáveis pela orientação, análise e acompanhamento dos empreendedores, garantindo acesso ao crédito de forma segura, transparente e alinhada às necessidades dos pequenos negócios locais.

Direcionamento

Para o prefeito Henrique do Paraíso, os números confirmam o direcionamento adotado pela administração municipal. “Os resultados demonstram que estamos no caminho certo. O Banco do Povo Paulista é uma ferramenta essencial para apoiar quem empreende, gera renda e movimenta a economia local. Investir em atendimento de qualidade e acesso ao crédito é investir no futuro de Sumaré”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, destacou a modernização e a ampliação dos canais de atendimento. “O crescimento dos atendimentos presenciais e remotos mostra que conseguimos aproximar o poder público da população. Estamos oferecendo diferentes formas de acesso, com eficiência, rapidez e atenção às necessidades de cada cidadão”, ressaltou.

Já o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, enfatizou o papel estratégico do programa e o desempenho da equipe. “Os resultados refletem o excelente trabalho dos nossos agentes de crédito, que atuam com responsabilidade, sensibilidade social e compromisso com o desenvolvimento dos pequenos negócios. O aumento expressivo no volume de crédito concedido, especialmente para mulheres empreendedoras, comprova a relevância do Banco do Povo Paulista como política pública de inclusão econômica em Sumaré”, destacou.