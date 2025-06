Sumaré brilhou no Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado neste domingo (15) em São Bernardo do Campo. A cidade foi representada pela equipe Fly Kicks Sumaré, comandada pelo mestre Fábio Pires, e trouxe para casa 13 medalhas: 8 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze, em diferentes categorias.

As conquistas vieram nas categorias individual juvenil feminino e masculino, individual feminino e masculino, Poomsae mirim e Kyorugui mirim e adulto, demonstrando o alto nível técnico e o preparo dos jovens atletas que integraram a delegação sumareense.

A equipe ainda representará Sumaré nos 67º jogos regionais de Bragança Paulista, que vão acontecer em julho.

Mestre de Taekwondo comenta

Para o mestre Fábio Pires, que nesta competição conquistou duas medalhas de ouro e está classificado para o mundial, o resultado é fruto de muito esforço coletivo. “Foi uma competição de altíssimo nível e os nossos atletas mostraram garra, disciplina e talento. Representar Sumaré e voltar com esse número de medalhas é motivo de muito orgulho. Agradeço à equipe, aos pais e ao apoio que temos recebido”, destacou.

A participação da equipe no campeonato contou com o apoio da Prefeitura de Sumaré. O prefeito Henrique do Paraíso parabenizou os atletas pela excelente performance. “É um orgulho ver Sumaré sendo tão bem representada no cenário nacional. Cada medalha carrega não só o talento e a dedicação desses atletas, mas também a certeza de que o esporte é um poderoso caminho de transformação”, destacou.

