A Câmara Municipal de Sumaré realiza, na próxima semana, a arrecadação de doações para a Campanha do Agasalho 2025. As roupas podem ser doadas entre os dias 9 e 13 de junho, das 8h às 17h, nos três prédios do Legislativo: prédio sede (Travessa Primeiro Centenário, 32, Centro), anexo (Rua Bárbara Blumer, 41, Jd. Alvorada) e Escola do Legislativo (Rua Dom Barreto, 1.468, Centro).

O presidente da Câmara, Hélio Silva, destacou a importância do engajamento coletivo. “A participação do Legislativo nessa campanha é uma forma de exercer nossa responsabilidade social. Contribuir com a Campanha do Agasalho é um dever de todos os cidadãos, especialmente em um momento em que tantas famílias enfrentam dificuldades. O frio não espera”, afirmou.

Hélio também fez um apelo aos servidores da Casa e aos visitantes dos prédios do Legislativo. “Esperamos contar com a colaboração de todos os servidores da Câmara e também das pessoas que passam por aqui diariamente. Cada um pode fazer sua parte, uma peça de roupa ou um cobertor pode fazer toda a diferença na vida de alguém”, concluiu.

Podem ser doados itens de inverno (casacos, meias, toucas e cachecóis), roupas masculinas, femininas e infantis em bom estado, além de calçados e cobertores. As doações serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade (Funsol), da Prefeitura de Sumaré, que coordena a Campanha do Agasalho 2025 na cidade.

