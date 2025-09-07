Na manhã deste domingo (7), Sumaré viveu um dos desfiles cívicos mais marcantes de sua história. Com o tema “Orgulho da Nossa História, Esperança no Nosso Futuro”, o evento reuniu milhares de pessoas, entre participantes e público, na Avenida Rebouças, no Centro da cidade.

Os blocos representaram a trajetória e a identidade do município, trazendo títulos históricos como o de “Capital do Tomate”, além de setores que refletem a força da cidade hoje: educação, saúde, cultura, esportes, segurança, sustentabilidade, inclusão social, fundo social com entidades assistenciais, obras, trânsito e bem-estar animal.

História

Também desfilaram instituições que fazem parte da memória e da vida da cidade, como os escoteiros, além da participação especial do Exército Brasileiro, que honrou ainda mais a celebração. O prefeito Henrique do Paraíso destacou o significado da data e do desfile para o município. “Este desfile marca uma nova era para Sumaré. É o símbolo do civismo, do respeito às nossas raízes e do orgulho de ser brasileiro. Celebrar a história da nossa cidade e projetar o futuro com esperança é o que nos une e fortalece como comunidade”.

O vice-prefeito André da Farmácia reforçou a importância da participação popular. “Ver tantas famílias, crianças, jovens e idosos reunidos nesta manhã mostra que Sumaré tem orgulho da sua história. O 7 de Setembro é um momento de união, de reflexão e de celebrar tudo o que já conquistamos, olhando com confiança para os próximos passos”.

Entre o público presente, a moradora Maria Aparecida de Souza, de 52 anos, que vive na região central, contou que fez questão de prestigiar o evento. “Eu nunca tinha visto um desfile tão bonito em Sumaré. Foi emocionante ver a história da nossa cidade passando diante dos nossos olhos. Vim com minha família e estou cheia de orgulho de morar aqui”, disse.