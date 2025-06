A Prefeitura de Sumaré participou da solenidade de entrega do novo viaduto que liga os municípios de Sumaré e Hortolândia na quinta-feira (12), uma importante obra de mobilidade urbana que integra o programa “SP pra Toda Obra”, do Governo do Estado de São Paulo. A inauguração contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, do vice-prefeito André da Farmácia, além de lideranças estaduais e municipais.

Com 225 metros de extensão e investimento de R$ 38 milhões em recursos estaduais, a nova ligação beneficia diretamente cerca de 516 mil moradores dos dois municípios, promovendo mais fluidez no trânsito, segurança viária e integração entre as regiões.

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, destacou a relevância da entrega e o compromisso da administração municipal com a retomada de obras estruturantes. “Estamos mostrando a proximidade com o governador do Estado, inaugurando uma obra tão sonhada. Obra boa é obra entregue. O maior desperdício de dinheiro público é começar uma obra e não terminar. Retomamos obras em Sumaré e agora entregamos este viaduto que vai desenvolver as duas regiões”, afirmou.

Já o vice-prefeito, André da Farmácia, enfatizou o impacto positivo da obra para a mobilidade urbana e o crescimento econômico local. “Essa ligação entre Sumaré e Hortolândia é estratégica para toda a região. Facilita o deslocamento de trabalhadores, melhora a logística das empresas e impulsiona o desenvolvimento econômico dos bairros no entorno. É mais qualidade de vida para a nossa população”, declarou.

O viaduto interliga a Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos, em Sumaré, à Rua Otávio Rosolen, em Hortolândia, passando sobre a linha férrea. A obra também representa um avanço no planejamento urbano da cidade, integrando regiões antes separadas por barreiras físicas e garantindo mais acessibilidade e dinamismo para os dois municípios.