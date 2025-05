A Câmara Municipal de Sumaré recebe, nesta quinta-feira (8), às 14h, a palestra “Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – Sensibilização sobre o tema, acolhimento de vítimas e fluxo de atendimento na rede municipal”. Ministrado pelo consultor de responsabilidade social e agente de proteção social Márcio Henrique Cristino, o evento integra a programação do Maio Laranja no Legislativo. A conferência poderá ser acompanhada diretamente no plenário José Maria Matosinho ou pelo canal da Câmara no Youtube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare).

Instituído pela Lei nº 14.432, de 3 de agosto de 2022, o Maio Laranja é uma campanha de conscientização que visa dar visibilidade ao combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. De acordo com a legislação, a campanha deve conceber o conjunto de ações e de concepções desenvolvidas anteriormente no dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000. A lei foi criada em memória da menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo, morta em 1973 e que serviu de marco para a criação da data. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2015 e 2021, o Brasil registrou mais de 200 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes.