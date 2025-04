Os novos radares que estarão presentes em rodovias estaduais das cidades da região começaram a ser instalados nesta semana. Os primeiros pontos foram colocados nas rodovias Adauto Campo Dall’Orto (SPA-110/330) e Virgínia Viel Campo Dall’Orto (SPA-115/330), ambas em Sumaré. Os equipamentos fazem parte do lote 1 da licitação do Estado, que tem o custo total de R$ 5,9 milhões e é de responsabilidade da Splice Indústria, Comércio e Serviços.

Até o momento, os radares da nova leva de equipamentos não constam na lista de locais fiscalizados, mantida no site do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). A autarquia ainda não informou se há uma previsão de quando os radares começarão a funcionar. Segundo o DER, todos os equipamentos devem estar em funcionamento até maio, quando termina o prazo de 90 dias para as empresas contratadas instalarem os radares. A ordem de serviço foi assinada em 14 de fevereiro.

No entanto, o departamento informou que a operação poderá ser iniciada antes. Para isso, é preciso que o projeto esteja aprovado e que os radares estejam aferidos e homologados, assim como a rodovia estar devidamente sinalizada. Na Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto, os radares estão sendo instalados no km 1, nos dois sentidos, e no km 2, no sentido Nova Veneza. Já na Adauto Campo Dall’Orto, o radar irá monitorar os dois sentidos do km 2.

Na região, os radares serão instalados ao todo em 27 pontos. A rodovia com maior número de equipamentos será a Luiz de Queiroz (SP-304), em trechos entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, que terão nove pontos entre o km 121 e 143. Também receberão radares as rodovias Luis Ometto (SP-306), Margarida da Graça Martins (SP-135), Arnaldo Júlio Mauerberg (SPA-119/330) e Astrônomo Jean Nicolini (SPA-127/304). Elas fazem parte do lote 13, de responsabilidade do Consórcio Paulista de Fiscalização, pelo valor de R$ 7,9 milhões.

Confira abaixo as rodovias e pontos exatos:

*SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz)

km 121 – sentido SP-330 (Rodovia Anhanguera) – Americana

km 126 – sentido Piracicaba – Americana

km 127 – sentido Piracicaba – Americana

km 128 – sentido SP-330 (Rodovia Anhanguera) – Americana

km 131 – nos dois sentidos – Americana

km 133 – sentido SP-330 (Rodovia Anhanguera) – Santa Bárbara d’Oeste

km 134 – sentido Piracicaba – Santa Bárbara d’Oeste

km 137 – sentido Piracicaba – Santa Bárbara d’Oeste

km 143 – nos dois sentidos – Santa Bárbara d’Oeste

SP-306 (Rodovia Comendador Américo Emílio Romi)

km 16 – nos dois sentidos – Santa Bárbara d’Oeste

km 19 – nos dois sentidos – Santa Bárbara d’Oeste

*SP-306 (Rodovia Luis Ometto)

km 23 – sentido Iracemápolis – Santa Bárbara d’Oeste

SP-135 (Rodovia Margarida da Graça Martins)

km 5 – nos dois sentidos – Santa Bárbara d’Oeste

*SPA-119/330 (Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg)

km 1 – nos dois sentidos – Nova Odessa

*SPA-127/304 (Rodovia Astrônomo Jean Nicolini)

km 1 – sentido Americana – Americana

km 2 – sentido Nova Odessa – Nova Odessa

*SPA-110/330 (Rodovia Adauto Campo Dall’Orto)

km 2 – nos dois sentidos – Sumaré

*SPA-115/330 (Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto)

km 1 – nos dois sentidos – Sumaré

km 2 – sentido Nova Veneza – Sumaré