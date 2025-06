A cidade de Sumaré será palco de uma noite especial de risadas, cultura e solidariedade com a segunda edição do Sumaré Comedy, show gratuito de stand-up que ocorre no próximo dia 26, uma quinta-feira, às 20h, no Anfiteatro Dirce Dalben, no antigo Seminário (Av. Brasil, 1111 – Jardim Nova Veneza).

O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio do Fundo Social de Solidariedade, reúne quatro grandes nomes da comédia nacional e convida o público a contribuir com a campanha do agasalho, por meio de doações espontâneas de cobertores ou peças de frio em bom estado.

Os humoristas Julio Cesco, André Otávio, Diogo Andrade e Bruno Cunha sobem ao palco com apresentações autorais que misturam crítica social e bom humor, prometendo uma noite leve, descontraída e acessível a todos. A iniciativa faz parte do Plano Municipal de Cultura e Turismo, que prevê a ampliação de eventos culturais gratuitos, e a valorização de artistas locais, além de promover a ocupação inteligente de espaços públicos e a descentralização das ações culturais pelo município.

Comédia

“A comédia tem o poder de transformar o cotidiano. O riso aproxima, cura e une as pessoas. Por isso, investimos em ações culturais como o Sumaré Comedy, que levam alegria para a população e valorizam os artistas da nossa região. Essa iniciativa está conectada com nosso Plano de Governo, que vê a cultura como uma ferramenta de desenvolvimento social e econômico”, afirma a secretária municipal de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira.

Além do entretenimento, o evento também tem um viés solidário. Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, os organizadores incentivam o público a levar, de forma voluntária, um agasalho ou cobertor, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade neste período de frio.

“O calor humano faz toda a diferença. A solidariedade é um dos valores que mais nos unem como cidade. Cada doação, por menor que pareça, pode aquecer uma vida neste inverno. Convidamos todos que forem ao evento a levar essa contribuição de carinho e empatia”, destaca a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Mikaelle.

A entrada é gratuita e os assentos estão sujeitos à lotação do espaço. A recomendação é que o público chegue com antecedência.

Conheça os Comediantes

André Otávio

Comediante em ascensão no cenário nacional, André Otávio vem se destacando com seu humor direto e espontâneo. Natural do interior, ele mesmo brinca que, embora ainda não tenha alcançado números expressivos como grandes nomes do stand-up, está em plena fase de crescimento. Com carisma e autenticidade, André leva ao palco o olhar simples e divertido de quem transforma o cotidiano em boas risadas.

Bruno Cunha

Comediante, pai e TDAH assumido, Bruno Cunha mistura caos e bom humor em suas apresentações. Seu estilo irreverente e acelerado reflete a própria vida, cheia de situações inusitadas e cômicas. Ele mesmo diz: “o que é engraçado pra você, pra mim é só uma segunda-feira”. Com uma energia contagiante, Bruno transforma confusão em comédia e garante boas gargalhadas por onde passa.

Diogo Andrade

Com um humor afiado e multifacetado, Diogo Andrade combina piadas curtas, observações do cotidiano e composições musicais autorais. Suas apresentações têm um estilo único, que mistura leveza e irreverência, convidando o público a esquecer os problemas e simplesmente dar risada. Seu “humor duvidoso”, como ele mesmo define, é certeiro quando o assunto é entreter.

Julio Cesco

Baixo, calvo e “barrigudinho” – nas palavras dele mesmo –, Julio Cesco transforma sua própria trajetória em piada. Morador de Sumaré desde sempre, ele se inspira nas dificuldades da vida real para criar um show honesto e bem-humorado. Com um toque de autoironia e muita espontaneidade, Julio entrega ao público uma comédia que cura, mesmo que por alguns minutos, as amarguras do dia a dia.

