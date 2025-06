Sumaré realiza a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social nos dias 3 e 4 de julho

Sumaré sediará a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social nos próximos dias 3 e 4 de julho. O evento tem como objetivo promover o debate sobre as políticas públicas voltadas à assistência social no município.

A conferência será realizada das 8h às 17h, no Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI), localizado na Avenida Brasil, nº 1111, bairro Nova Veneza.

O tema desta edição é “20 anos de SUAS: construção, proteção social e resistência”, refletindo os desafios atuais, as estratégias de fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e sua importância na garantia de direitos à população em situação de vulnerabilidade. A conferência também marca a comemoração dos 20 anos do SUAS, sistema que consolidou a assistência social como política pública e direito no Brasil.

O encontro reunirá profissionais da área, representantes de entidades, usuários, conselhos, gestores e a sociedade civil, que terão espaço para discutir, avaliar e propor diretrizes para o aprimoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais em Sumaré.

A secretária municipal de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, destaca a importância do evento como espaço democrático e de construção coletiva. “A conferência é um momento fundamental para ouvirmos todos os envolvidos na política de assistência social. São nesses espaços que conseguimos fortalecer as redes de proteção, discutir os desafios e propor caminhos para garantir direitos, ampliar o acesso aos serviços e consolidar ainda mais o SUAS em nosso município”, afirma.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas de forma online por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0HPB5a8CSZdMVF_XwCBpVXCRjRu2mjhfcNqFpax6BqzMblg/viewform

Serviço:

15ª Conferência Municipal de Assistência Social de Sumaré

Data: 3 e 4 de julho





Horário: das 8h às 17h





Local: Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) – Avenida Brasil, nº 1111, Nova Veneza – Sumaré





Tema: Construção, proteção social e resistência





