A Prefeitura de Sumaré informou que, devido aos feriados de Endoenças (quinta-feira, 17), Sexta-feira Santa (18) e Tiradentes (segunda-feira, 21), o expediente nas repartições públicas municipais será encerrado às 17 horas desta quarta-feira (16) e retomado na terça-feira (22), às 8 horas. Durante o período, os serviços essenciais e de emergência continuarão funcionando normalmente para atender à população.

Confira os principais setores que terão atendimento garantido:

Serviços Gerais

Coleta de lixo domiciliar: segue com funcionamento normal durante todos os dias do feriado.

Guarda Civil Municipal: atendimento 24h pelos telefones 153 ou (19) 3873-2656.

Defesa Civil Municipal: atendimento 24h pelo telefone 199.

Corpo de Bombeiros: atendimento 24h pelo telefone 193.

Departamento de Trânsito: emergências pelo telefone 0800-772-7722.

Cemitério Municipal da Saudade e Velório Municipal: funcionamento normal, inclusive aos feriados.

Feiras livres: acontecem normalmente em todos os dias, incluindo noturnas e diurnas.

Transporte Coletivo Municipal

Quinta (17): frota normal.

Sexta (18): operação com tabela de feriado.

Sábado (19) e domingo (20): horários habituais de fim de semana.

Segunda-feira (21): frota com tabela de feriado.

Rede Municipal de Saúde As unidades de pronto-atendimento e serviços de urgência seguirão com atendimento 24h:

UPA Macarenko: Rua Vinicius de Moraes, 380 – Jardim Macarenko | (19) 3903-1455

UPA Matão: Av. Emílio Bosco, 1.620 – Jardim Santa Clara | (19) 3864-1194

UPA Área Cura: Rua Luciano Ramos Ayala, 580 – Jardim Denadai | (19) 3838-0018

PA Maria Antônia: Rua Isabel Luna Tavares, 63 | (19) 3832-1288

PA CIS Nova Veneza: Rua Paraíba, 211 – Nova Veneza | (19) 3864-1305

Central de Ambulâncias (acamados): atendimento 24h todos os dias

Farmácias Municipais As farmácias das unidades CIS Nova Veneza, USF Santa Clara, USF Denadai e USF Ypiranga funcionarão nos dias 16, 17 e 18, das 8h às 17h.

Unidades Fechadas As Unidades de Saúde da Família (USFs), o Ambulatório de Especialidades e demais serviços da rede básica estarão fechados nos dias 17 e 21 de abril, retomando os atendimentos na terça-feira (22), conforme o horário específico de cada unidade.

A Prefeitura reforça a importância de a população estar atenta às informações e horários divulgados, garantindo o acesso aos serviços essenciais e o bom planejamento dos próximos dias.