Doença não era registrada no município desde 2017. Secretaria de Saúde alerta, especialmente, pessoas idosas para manterem a imunização em dia

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré confirmou, nesta semana, um caso de tétano no município e reforça o alerta à população sobre a importância de manter a vacinação atualizada, especialmente entre pessoas idosas. Segundo a Vigilância em Saúde, o último registro da doença na cidade havia ocorrido em 2017.

O tétano é uma doença grave, porém prevenível por meio da vacinação. Estão disponíveis a vacina DTPa (difteria, tétano e coqueluche), indicada para profissionais de saúde e gestantes, e a vacina DT (dupla adulta), destinada ao público em geral. O reforço contra o tétano deve ser realizado a cada dez anos, mas muitos adultos acabam não retornando às unidades de saúde para atualizar a carteira de vacinação.

A Vigilância orienta que a população procure a unidade de saúde mais próxima, levando a carteira de vacinação, para avaliação e atualização das doses, quando necessário. “O tétano é uma doença evitável. Por isso, é fundamental que a população, principalmente os idosos, verifique sua situação vacinal e mantenha o esquema atualizado”, destacou a superintendente da Vigilância em Saúde, Denise Barja.

Como medida preventiva, as equipes da Atenção Primária intensificaram o rastreamento da cobertura vacinal, com foco na identificação de esquemas incompletos ou ausência de registros, ampliando a proteção dos moradores.

O que é o tétano

O tétano é causado pela contaminação de feridas pela bactéria Clostridium tetani, presente no solo, em objetos sujos ou enferrujados, além de cortes e queimaduras que não foram higienizados adequadamente. A doença provoca sintomas graves, como espasmos e rigidez muscular, especialmente no pescoço, além de dificuldade respiratória, irritabilidade e dores intensas.

Entre as principais formas de prevenção estão o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como botas e luvas, ao manusear objetos sujos ou em ambientes com risco de contaminação, além da vacinação.

Em caso de lesões na pele ou mucosas, é importante lavar o local com água e sabão e procurar a unidade de saúde para avaliação da necessidade de vacinação. Caso surjam sinais ou sintomas característicos do tétano após a lesão, a orientação é buscar atendimento médico imediato e informar como ocorreu o ferimento e o que o causou.