Secretaria de Saúde reforça orientações sobre sintomas, prevenção e fluxo de atendimento

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirmou nesta quarta-feira (25) o primeiro caso de monkeypox (mpox) em 2026 e orienta a população sobre sintomas e cuidados. De acordo com a pasta, o paciente é um homem de 37 anos, morador da região da Área Cura, que recebeu atendimento no Hospital Ouro Verde, em Campinas. Os primeiros sintomas surgiram em 1º de janeiro. O paciente apresentou boa resposta ao tratamento e recebeu alta médica.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Denise Barja, informou que, até o momento, o município registrou duas notificações da doença. O outro caso foi descartado. Segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 88 casos confirmados de mpox em 2026.

“Todas as unidades de saúde estão preparadas para atender a população e realizar o diagnóstico de forma adequada. Caso surjam sintomas, o paciente deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência”, orientou.

Atendimento em Sumaré

No primeiro atendimento, se houver necessidade de coleta de exame, o paciente será encaminhado ao setor do CRESSER (Centro de Referência em Saúde Sexual e Reprodutiva).

A mpox é uma doença viral, da mesma família da varíola. A transmissão ocorre principalmente por contato próximo com lesões de pele, fluidos corporais, gotículas respiratórias ou objetos contaminados. Entre as principais medidas preventivas estão a higienização frequente das mãos, evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal e manter distância de pessoas com suspeita da doença.

Os sintomas mais comuns incluem febre, dor de cabeça, ínguas e lesões na pele, que podem surgir no rosto, mãos, pés, genitais e outras partes do corpo. Na maioria dos casos, a doença evolui de forma leve. Pessoas com imunidade comprometida apresentam maior risco de complicações.