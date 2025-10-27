Atletas se prepara para a final estadual em São João da Boa Vista

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão Social, celebra com orgulho a conquista dos atletas da Melhor Idade que se destacaram nos Jogos Regionais do Idoso (JOMI). Os representantes da cidade garantiram medalhas de ouro nas modalidades Truco Feminino e Dança de Salão, assegurando vaga para a final estadual que será realizada em São João da Boa Vista.

A competição, que reúne mais de 2 mil atletas de diversas regiões, reforça a importância do esporte como instrumento de saúde, convivência e inclusão social na terceira idade. Para Sumaré, a participação dos atletas é motivo de inspiração e reconhecimento coletivo.

A secretária de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, destacou a relevância da conquista.

“Esses atletas representam o espírito sumareense de coragem e alegria. Eles provam que a idade não limita sonhos nem conquistas. Temos orgulho de cada um que está levando o nome da nossa cidade para a final estadual e mostrando que viver com propósito e entusiasmo é o verdadeiro ouro da vida”, afirmou.

Com o tema “idade é apenas um número”, a delegação sumarense segue confiante para a próxima etapa, levando na bagagem histórias de superação, companheirismo e a certeza de que estão fazendo história no esporte da Melhor Idade.