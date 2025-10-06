Veículo foi localizado no Parque Pavan e perícia tenta identificar a vítima e as circunstâncias do crime

Um caso ocorrido na noite do último sábado (4) é investigado pela Polícia Civil de Sumaré: a morte de uma pessoa encontrada carbonizada dentro do porta-malas de um carro incendiado, no cruzamento das ruas Osvaldo Ferreira e Jonathan Galdino da Silva, no bairro Parque Pavan.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio em um veículo de marca Fiat e modelo Stilo. Após controlar as chamas, os bombeiros localizaram o corpo dentro do veículo, completamente carbonizado.

Conforme informações preliminares, o automóvel pertence a uma moradora de Hortolândia. O local passou por perícia da Polícia Científica, que busca vestígios para identificar a vítima e as causas do incêndio. O veículo foi removido ao pátio municipal, onde continuará sendo analisado pelos peritos.

As investigações estão a cargo da Delegacia de Polícia de Sumaré, que deve ouvir testemunhas e aguardar o resultado dos laudos técnicos para definir se houve crime e as circunstâncias da morte.