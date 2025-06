A Prefeitura de Sumaré deu início nesta segunda-feira (23) ao Programa Asfalto Novo, um dos maiores projetos de infraestrutura viária dos últimos anos no município. As máquinas já estão trabalhando a todo vapor no bairro Parque Casarão, onde as primeiras ruas começaram a receber pavimentação completamente nova.

O programa tem como objetivo substituir o asfalto antigo por pavimento totalmente novo, proporcionando mais qualidade de vida, segurança no trânsito e melhorias na mobilidade urbana. Após a conclusão no Parque Casarão, as equipes seguem para outros bairros, atendendo diferentes regiões da cidade.

A ação é coordenada pelas secretarias de Serviços Públicos, Obras e Subprefeituras, em uma força-tarefa que vai transformar o cenário urbano de Sumaré. “Estamos cuidando da nossa cidade e da nossa gente. O Asfalto Novo é um compromisso com mais segurança, mobilidade e bem-estar para a população. Nosso objetivo é levar melhorias para todos os bairros”, destacou o prefeito Henrique do Paraíso.

O vice-prefeito André da Farmácia também acompanhou de perto o início dos trabalhos e reforçou a importância do programa. “Esse investimento representa respeito e cuidado com a nossa população. Sabemos o quanto um asfalto de qualidade faz diferença no dia a dia das pessoas, seja no transporte, na segurança, ou na valorização dos bairros”, destacou.

A previsão é de que, nas próximas semanas, novas frentes de trabalho sejam abertas, levando o Asfalto Novo para diferentes pontos do município.