A Câmara Municipal de Sumaré recebe, na próxima quarta-feira, dia 4, uma audiência pública para debater a não renovação da concessão do Hospital Estadual (HES) à Unicamp e seus impactos na saúde pública regional. Realizado pela Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Proteção da Criança e do Adolescente, Cultura, Lazer e Turismo, o evento acontece a partir das 19h, no plenário do Legislativo. A população pode participar das discussões de forma presencial ou acompanha-las através do Youtube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare). Estão à frente da comissão os vereadores Dudu Lima (Cidadania), como presidente; Wellington Souza (PT), como vice-presidente; e Rodrigo Digão (União Brasil), como secretário.

A não renovação do contrato entre o HES e a Unicamp vem gerando debate na Câmara há algum tempo e foi tema de requerimentos rejeitados em plenário. Em vigor há 25 anos, o convênio entre o hospital e a universidade rendeu diversas certificações internacionais e premiações. Mudanças no padrão de atendimento causadas pela eventual saída da Unicamp de sua gestão preocupam os vereadores da comissão, por causarem impacto não somente na cidade de Sumaré, onde está localizado o hospital, mas também às outras cinco cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) atendidas oficialmente pelo HES.

A Secretaria de Estado da Saúde já sinalizou o fim do convênio e informou que, por determinação legal, abrirá um processo licitatório para que Organizações Sociais (OSs) da área da saúde possam pleitear o gerenciamento do hospital. De acordo com a secretaria, a Unicamp poderá participar da licitação, por meio de uma de suas fundações.