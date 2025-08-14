Ação pretende alcançar 11 mil adolescentes que ainda não foram imunizados

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré realizou nesta terça-feira (12) uma reunião com equipes da Vigilância em Saúde e da Atenção Primária para definir a Estratégia de Vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano). A mobilização está prevista para começar ainda neste mês de agosto e tem como principal objetivo imunizar adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam nenhuma dose da vacina.

Para ampliar o alcance da campanha, a vacinação será levada até escolas, faculdades e cursos técnicos do município. Outras ações serão definidas gradativamente pelas equipes de saúde. A expectativa é vacinar aproximadamente 11 mil jovens dessa faixa etária que não foram imunizados anteriormente.

A vacina contra o HPV faz parte do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e é considerada essencial na prevenção de diversos tipos de câncer relacionados ao vírus. Vale lembrar que o imunizante está disponível nas unidades de saúde do município e os jovens podem comparecer com documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação.

“A estratégia é para aqueles que não receberam nenhuma dose contra o HPV, nosso compromisso será levar a vacina até onde eles estão, facilitando o acesso e reforçando a importância da imunização”, destacou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.