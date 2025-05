O Dia das Mães está chegando e a celebração de uma das datas mais comemoradas do ano impulsiona o setor de bares e restaurantes. Pesquisa da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) revela que 78% dos estabelecimentos esperam crescimento na receita este ano, comparando com o mesmo período do ano anterior.

Para receber as famílias que irão celebrar a data fora de casa, o Le Park Restaurant, no Sumaré Park Hotel, preparou um cardápio especial para eternizar os momentos afetivos. Além do menu tradicional, repleto de opções, no domingo, 11/5, Dia das Mães, os clientes poderão apreciar três novidades: os pratos Saint Petter à parmegiana, com arroz branco e batata palito, Steak de ancho ao molho de funghi com batata recheada e Medalhão de frango com purê de batatas e tomate cereja. Todos acompanham uma salada refrescante e uma deliciosa sobremesa. Cada prato terá o preço promocional de R$ 70,00.

Para embalar a programação e deixar o dia ainda mais encantador, o almoço especial do Dia das Mães terá música ao vivo, a partir das 12h30, com o músico Luiz Gustavo. “Comemorar o Dia das Mães com um almoço especial é uma maneira carinhosa de demonstrar gratidão e amor. E reunir a família em torno da mesa, em um ambiente aconchegante, que eterniza estes momentos de afeto, é uma forma de fortalecer os laços familiares”, comenta Luiz Carlos Rizzato, um dos responsáveis pelo empreendimento.

Ainda de acordo com a Abrasel, o Dia das Mães é a segunda melhor data do ano para o setor. O levantamento da associação mostra que quase oito em cada dez estabelecimentos devem abrir no domingo, 11/5.

Localizado no Jardim Dall´Orto, próximo da Rodovia Anhanguera, o Le Park Restaurant integra o complexo do Sumaré Park Hotel e tem fácil acesso. E embora faça parte do empreendimento hoteleiro, o atendimento do restaurante não é restrito aos hóspedes.

O ambiente tem uma decoração minimalista em estilo clássico industrial. O espaço charmoso e aconchegante é perfeito para vivenciar e registrar cada momento em família.

O Le Park Restaurant também conta com uma Enoteca, composta por mais de 50 opções de vinhos para proporcionar aos clientes uma experiência única aos clientes. Além de ser uma ótima escolha para celebrar momentos especiais, como Dia das Mães, o Le Park Restaurant é perfeito para as refeições do dia a dia.