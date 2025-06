Sumaré celebra o Dia Internacional do Yoga na Praça do Canon

Sumaré viveu, no último sábado, dia 14 de junho, uma manhã inspiradora na Praça do Canon com a celebração do Dia Internacional do Yoga 2025. O evento gratuito, promovido pela Prefeitura de Sumaré por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Consulado Geral da Índia e o Centro Cultural Swami Vivekanand, integrou a tradicional Feira de Artesanato, com práticas de Yoga, apresentações culturais e mensagens de união e consciência coletiva.

A celebração contou com a participação da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Mikaelle, da secretária de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira, do Cônsul Geral da Índia em São Paulo, Sr. Hansraj Singh Verma, além de autoridades municipais e representantes de instituições culturais.

Com o tema “Yoga para Um Mundo, Uma Saúde”, o evento promoveu uma reflexão sobre o equilíbrio entre saúde individual, bem-estar coletivo e preservação ambiental. A programação incluiu a condução do Protocolo Comum de Yoga, guiado pelo instrutor Satyendra Kumar Singh (TIC), e uma apresentação cultural que encantou o público presente.

Débora Mikaelle

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Mikaelle, destacou a importância de iniciativas como essa para a qualidade de vida da população e para o fortalecimento da empatia: “Foi um momento de paz, harmonia e aprendizado coletivo. O Yoga nos ensina a escutar o corpo, a mente e o ambiente ao nosso redor. Além disso, transformamos o evento em um ponto de solidariedade: a comunidade pôde doar agasalhos, cobertores e itens em bom estado para aquecer o inverno de quem mais precisa. Essa união entre bem-estar e cuidado com o próximo mostra a força da nossa cidade.”

A secretária Cecília Teixeira reforçou o caráter multicultural e integrador da ação: “Trazer o Yoga para um espaço público, ao lado da nossa tradicional Feira de Artesanato, mostra que é possível promover encontros entre o global e o local, entre o milenar e o cotidiano. É sobre promover bem-estar, mas também sobre valorizar a cultura, o pertencimento e o cuidado com o outro.”

Em sua fala, o Cônsul Geral da Índia, Hansraj Singh Verma, agradeceu à cidade pela recepção calorosa e elogiou o compromisso de Sumaré com o intercâmbio cultural e o bem-estar coletivo: “O Yoga é um presente da Índia para o mundo. Ver cidades como Sumaré abraçarem essa prática com tanto respeito e dedicação nos inspira e reforça o espírito de cooperação entre as nações. Agradeço à Prefeitura, aos organizadores e a toda a população por essa linda celebração.”

A Feira de Artesanato, com barracas de produtos locais completou a experiência e deu um toque festivo à manhã, reunindo famílias, praticantes de Yoga e curiosos que encontraram na Praça do Canon um espaço de convívio, saúde e cultura.

