A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) informou as interdições autorizadas para os dias 15, 16 e 17 de agosto em Sumaré. As ações contemplam eventos sociais, religiosos, obras e operações especiais, e contarão com acompanhamento das equipes de trânsito para garantir segurança e fluidez no trânsito.
Sexta-feira (15/08)
Av. Minas Gerais – Jardim Nova Veneza
Serviço na rede elétrica realizado pela CPFL.
Horário: 8h às 17h.
Sábado (16/08)
Rua Geraldo Denadai – Jardim Amélia
Festa Social (Quermesse) da Paróquia Santa Clara de Assis.
Horário: 7h às 22h.
Rua Zacarias Lima Vilela, nº 621 – Jardim Denadai
Inauguração de comércio.
Horário: 9h às 12h.
Domingo (17/08)
Rua Geraldo Denadai – Jardim Amélia
Continuidade da Festa Social (Quermesse) da Paróquia Santa Clara de Assis.
Horário: 7h às 22h.
Praça do Sol até Rua Tião – Parque Pavan
Cavalgada.
Horário: 9h até o término.
Av. Emílio Bosco, nº 3285 – Sítio São José
Show de Prêmios.
Horário: 7h às 14h.
Rua Celso Luiz da Silva – Maria Antônia
Evento religioso da Congregação Cristã do Brasil.
Horário: 5h às 18h.
Av. Jaime Pinheiro de Ulhôa Cintra, nº 1611 – Jardim Bom Retiro
Operação Bar – 2ª Cia do 48º Batalhão da Polícia Militar.
Horário: 21h até o término.