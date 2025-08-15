A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) informou as interdições autorizadas para os dias 15, 16 e 17 de agosto em Sumaré. As ações contemplam eventos sociais, religiosos, obras e operações especiais, e contarão com acompanhamento das equipes de trânsito para garantir segurança e fluidez no trânsito.

Sexta-feira (15/08)

Av. Minas Gerais – Jardim Nova Veneza

Serviço na rede elétrica realizado pela CPFL.

Horário: 8h às 17h.

Sábado (16/08)

Rua Geraldo Denadai – Jardim Amélia

Festa Social (Quermesse) da Paróquia Santa Clara de Assis.

Horário: 7h às 22h.

Rua Zacarias Lima Vilela, nº 621 – Jardim Denadai

Inauguração de comércio.

Horário: 9h às 12h.

Domingo (17/08)

Rua Geraldo Denadai – Jardim Amélia

Continuidade da Festa Social (Quermesse) da Paróquia Santa Clara de Assis.

Horário: 7h às 22h.

Praça do Sol até Rua Tião – Parque Pavan

Cavalgada.

Horário: 9h até o término.

Av. Emílio Bosco, nº 3285 – Sítio São José

Show de Prêmios.

Horário: 7h às 14h.

Rua Celso Luiz da Silva – Maria Antônia

Evento religioso da Congregação Cristã do Brasil.

Horário: 5h às 18h.

Av. Jaime Pinheiro de Ulhôa Cintra, nº 1611 – Jardim Bom Retiro

Operação Bar – 2ª Cia do 48º Batalhão da Polícia Militar.

Horário: 21h até o término.