Município ressalta diminuição em roubos (-50,15%), roubos de veículos (-34,75%) e furtos (-19,40%)

Os índices de criminalidade em Sumaré apresentaram queda histórica entre 2024 e 2025, conforme dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Os números, segundo a SSP, apontam reduções expressivas nos principais indicadores, refletindo o fortalecimento das políticas de segurança pública adotadas no município.

De acordo com a SSP, os roubos caíram 50,15%, passando de 626 registros em 2024 para 312 em 2025. O roubo de veículos teve redução de 34,75%, com os casos diminuindo de 423 para 276 ocorrências no mesmo período. Já os furtos apresentaram queda de 19,40%, passando de 2.443 para 1.969 registros.

Entre as ações que contribuíram diretamente para os resultados está a implantação do Smart Suma, sistema municipal de monitoramento inteligente que integra câmeras de alta tecnologia, leitura automática de placas, análise de imagens em tempo real e compartilhamento de informações com as forças de segurança. A ferramenta amplia a capacidade de prevenção, identificação e resposta rápida a ocorrências em diferentes regiões da cidade.

Outro reforço importante foi a instalação do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Sumaré. A unidade da Polícia Militar é especializada no combate ao crime organizado, patrulhamento tático, operações de alto risco e apoio às ações estratégicas de segurança, aumentando a presença ostensiva e a sensação de segurança da população.

Trabalho integrado

O trabalho integrado da Polícia Municipal, em conjunto com as forças estaduais, também tem sido determinante. A corporação atua de forma preventiva, ostensiva e comunitária, com patrulhamento permanente, ações de inteligência e uso de tecnologia.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, os números refletem uma postura firme da administração. “Em Sumaré, bandido não tem paz. Investimos em tecnologia, estrutura e valorização das forças de segurança, e os resultados estão aí, comprovados pelos dados oficiais”, afirmou.

O vice-prefeito Andre da Farmácia destacou o compromisso contínuo com a área. “Segurança pública é prioridade. Os investimentos realizados, como o Smart Suma e o apoio às forças policiais, mostram que planejamento e responsabilidade geram resultados concretos para a população”, ressaltou.

Já o secretário municipal de Segurança Pública, Jeverson Eclair Soares, enfatizou a atuação técnica da Polícia Municipal. “Esse resultado é fruto de um trabalho sério, estratégico e integrado. A Polícia Municipal atua com profissionalismo, inteligência e compromisso diário com a proteção da população de Sumaré”, declarou.