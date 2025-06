A cidade de Sumaré voltou a registrar episódios de violência doméstica neste domingo (29), resultando na prisão de dois homens em flagrante após ameaçarem familiares em diferentes bairros. Os casos ocorreram durante a manhã no Jardim Calegari e à tarde no Jardim Basilicata, envolvendo equipes da Polícia Militar e ocasionando ainda na apreensão de munições e arma branca.

Na primeira ocorrência, a vítima acionou a PM relatando que seu ex-namorado, um CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), estava parado em frente à sua residência em um veículo branco e que poderia estar armado. Na abordagem, os policiais encontraram 17 munições, sendo sete no carregador e dez adicionais, dentro do carro. O suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Sumaré e permaneceu preso à disposição da Justiça.

No outro caso, no Basilicata, um homem foi preso depois de ameaçar os próprios pais com uma faca. Segundo o relato das vítimas – pai e madrasta do agressor –, ele estava exaltado, danificou o portão da residência e chegou a dizer que não deixaria o local sem “resolver a situação”. A faca foi localizada e apreendida pela PM. O autor acabou conduzido ao plantão policial e teve a prisão ratificada por ameaça, violência doméstica e dano material.

