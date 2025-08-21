A Polícia Militar de Sumaré realizou, na tarde desta terça-feira (19), duas ocorrências que terminaram com a apreensão de drogas, a recuperação de veículo furtado e a prisão de pessoas envolvidas com a criminalidade. As ações ocorreram durante patrulhamentos táticos nos bairros Matão e Casa Verde.

No primeiro caso, registrado na Avenida Papa Pio X, no Jardim Santa Lucia, a equipe da PM avistou dois homens em uma motocicleta em ‘atitude suspeita’. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os ocupantes da moto tentaram fugir por diversas ruas. Na perseguição, o passageiro desceu e correu em direção a uma área de mata, mas não foi localizado. Já o condutor do veículo, por sua vez, foi abordado.

Na busca pessoal, os PMs não encontraram nada de ilícito. No entanto, durante a vistoria no veículo foram descobertas porções de drogas e dinheiro em um compartimento improvisado. Na sequência, a equipe foi alertada confirmando que a motocicleta era produto de furto. O suspeito então recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Sumaré, permanecendo à disposição da Justiça.

Na outra ocorrência, no Jardim Casa Verde, a equipe policial flagrou dois homens mexendo em uma sacola. E, ao notarem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo. Com eles os PMs localizaram porções de cocaína e dinheiro. Dentro da sacola havia uma quantidade maior de drogas, o que motivou apoio do canil do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Durante buscas em uma área de mata próxima, os cães localizaram uma mochila com mais entorpecentes, além de dinheiro, celular, rádio comunicador e embalagens usadas no tráfico.

Durante a ação, um dos detidos tentou incitar moradores contra a equipe, o que exigiu uso de técnicas de contenção e granadas de efeito moral para garantir a segurança dos policiais e da população. Os suspeitos tiveram escoriações leves, receberam atendimento médico e foram liberados em seguida. Ambos foram encaminhados ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceram presos.

De acordo com a assessoria do 48º BPIM (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), as duas ocorrências “reforçam a atuação eficaz da Polícia Militar no combate ao crime e no fortalecimento da segurança pública em Sumaré, com ações estratégicas que resultaram na retirada de drogas das ruas, na recuperação de veículo furtado e na prisão de suspeitos envolvidos em atividades criminosas”.