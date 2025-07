Na noite desta terça-feira (15), uma ação policial movimentou o Centro de Sumaré. A ocorrência de roubo a pedestre, furto de veículo e receptação terminou com três pessoas detidas e a apreensão de entorpecentes. Houve perseguição, reconhecimento das vítimas e localização de um simulacro de arma de fogo, que iniciou na na região central da cidade e se estendeu até o bairro Vila Vale.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso começou com um chamado à Polícia Militar para a Avenida Sete de Setembro, onde a vítima relatou ter sido abordada por dois homens armados com uma pistola, que estavam em um veículo marca Fiat e modelo Uno de cor verde. Os suspeitos roubaram bolsa, cartões e um telefone celular. Minutos antes, a polícia havia recebido informações sobre o furto de um veículo com as mesmas características e placas na mesma região.

Com apoio da tecnologia de rastreamento do celular, as equipes policiais encontraram o veículo circulando pela Rua do Café, no bairro Vila Vale. Ao avistarem a viatura, os suspeitos iniciaram uma fuga que durou cerca de dez minutos, até que perderam o controle da direção e colidiram em um canteiro na Rua França, nas imediações da Avenida São Paulo. Um dos indivíduos foi detido ainda dentro do carro e o outro, após tentar escapar a pé.

Mais

Durante a averiguação policial, um dos detidos confessou ter dispensado a arma falsa utilizada no crime. O simulacro de pistola foi localizado com o apoio da equipe da Força Tática da PM. Na sequência, seguindo a localização GPS do celular roubado, um terceiro suspeito foi abordado e alegou ter comprado o aparelho por R$ 80,00, sabendo que se tratava de produto ilícito.

Ainda durante os desdobramentos da ocorrência, os policiais receberam a informação de um dos detidos sobre um ponto de armazenamento de drogas no bairro. No local indicado, foram apreendidas 74 gramas de cocaína e uma porção de crack.

A vítima reconheceu os dois autores do assalto e identificou o simulacro de arma utilizado. Os dois acabaram presos em flagrante e seguem à disposição da Justiça. O terceiro envolvido foi indiciado por receptação e liberado após os procedimentos legais.