Operações do 48º BPMI resultaram nas prisões por diversos crimes no final de semana

Ações realizadas por equipes do 48º Batalhão de Policiamento do Interior (BPMI) entre sexta-feira (23) e domingo (25) resultaram na prisão de nove pessoas nos municípios de Sumaré e Hortolândia. As ocorrências envolveram crimes de tráfico de drogas, receptação, roubo tentado, tentativa de homicídio e captura de procurado pela Justiça.

Em Hortolândia, um homem foi preso por receptação após policiais localizarem um veículo com sinais de adulteração na Avenida Thereza Ana Cecon Breda, na Vila São Pedro. Após consulta aos sistemas oficiais, foi constatado que o automóvel era produto de roubo ocorrido em Campinas, em outubro de 2024.

Já em Sumaré, um indivíduo foi capturado no Jardim Picerno durante patrulhamento de rotina. Contra ele havia mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.

As ocorrências de tráfico de entorpecentes concentraram o maior número de prisões. Na noite de sexta-feira (23), dois homens foram presos no Jardim Bela Vista após a polícia localizar uma sacola com cocaína fracionada nas imediações onde eles haviam sido abordados. No sábado (24), no Jardim Lucélia, um suspeito foi preso com porções de cocaína e dinheiro; outros dois abordados no local foram liberados após alegarem que estavam ali para consumo pessoal.

Ainda no sábado, no Jardim Amanda, em Hortolândia, um homem foi preso após ser flagrado comercializando drogas na Avenida Princesa Isabel. Durante a tentativa de fuga, ele dispensou entorpecentes e dinheiro, sendo apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de valores em espécie. No domingo (25), outro suspeito foi preso por tráfico na região do bairro Nova Hortolândia, com diversas drogas e dinheiro, após tentar fugir da abordagem policial.

Entre os crimes de maior gravidade, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio e violência doméstica no Parque Florely, em Sumaré. Um homem de 38 anos foi preso após agredir a própria mãe, de 62 anos, e atacar um vizinho de 48 anos com uma barra de ferro, além de fazer ameaças de morte.

Também no domingo, um indivíduo foi preso em flagrante por tentativa de roubo no Centro de Sumaré. Ele foi abordado dentro de um estabelecimento comercial portando um simulacro de arma de fogo, após denúncias de que estaria praticando roubos na região.

Todas as ocorrências foram apresentadas nas delegacias competentes, e os nove detidos permaneceram à disposição da Justiça.