Ações do 48º BPMI foram realizadas em bairros conhecidos pelo tráfico de entorpecentes

O 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (48º BPMI) realizou, nesta terça-feira (2), uma sequência de ações de combate ao tráfico de drogas em Sumaré e Hortolândia. As ocorrências, registradas em bairros já conhecidos pelo comércio ilícito, resultaram em diversas prisões, apreensão de um adolescente e na retirada de significativa quantidade de entorpecentes das ruas.

Ato infracional e tráfico no Jardim Cidade Nova – Sumaré

Pela manhã, uma equipe em patrulhamento pela Rua Maria Aparecido Nascimento, no Jardim Cidade Nova, abordou um homem e uma mulher após tentativa de fuga. Com a jovem, que carregava uma pochete, foram encontrados 0,089 kg de maconha, 0,042 kg de cocaína, 0,011 kg de crack, dois frascos de lança-perfume (0,068 kg) e R$ 80,00. Ambos foram conduzidos ao Distrito Policial, e o adolescente acabou apreendido por ato infracional relacionado ao tráfico.

Tráfico no Jardim Santa Clara do Lago – Hortolândia

Durante a tarde, na Rua Edivaldo Diogo da Costa, policiais flagraram um homem retirando algo de um coqueiro e entregando a um jovem dentro de um veículo, que fugiu ao notar a aproximação da viatura. O suspeito foi abordado e portava um invólucro de cocaína, um de crack e R$ 30,00. Ele confessou estar comercializando drogas e indicou que mais porções estavam escondidas no coqueiro. O indivíduo foi preso e conduzido ao Distrito Policial.

Apreensão de drogas no Jardim Amanda – Hortolândia

Também à tarde, na Rua Tiradentes, uma equipe policial avistou um homem em uma área conhecida pelo tráfico. Ao tentar fugir em direção a uma mata, ele arremessou uma sacola, depois localizada pelos policiais. Dentro dela havia 0,246 kg de maconha, 0,022 kg de cocaína, 0,005 kg de crack e dinheiro. O suspeito foi detido e permaneceu preso.

Prisão por tráfico no Jardim Casa Verde – Sumaré

Na Rua Um, outra equipe abordou um homem que carregava uma sacola. No interior dela foram encontrados 0,174 kg de maconha, 0,192 kg de cocaína, 0,024 kg de crack e 0,017 kg de skank. Ele foi levado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso.

Duas ocorrências na Avenida Soma – Sumaré

A Avenida Soma, área de intenso tráfico, registrou duas ações distintas na noite de terça-feira: na primeira, Um homem fugiu ao ver a viatura e arremessou uma sacola. Após varredura, os policiais encontraram 0,320 kg de maconha e 0,041 kg de cocaína. O suspeito foi preso.

A na segunda ocorrência, houve outra abordagem na mesma via, onde os policiais flagraram um indivíduo colocando uma sacola sobre o galho de uma árvore. No interior foram encontrados 55 porções de maconha, 27 de cocaína, 66 de crack e R$ 170,00. Ele também foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso.