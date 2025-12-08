Equipes do 48º BPMI realizaram as ações entre sábado (6) e domingo (7) nas cidades

Equipes do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI) realizaram, entre sábado (6) e domingo (7), quatro ações que resultaram em prisões por tráfico de drogas e uma captura de procurado nas cidades de Sumaré e Hortolândia. Segundo informações oficiais, as ocorrências ocorreram em áreas já conhecidas pela prática do crime.

Primeira ocorrência – Sumaré (sábado de manhã)

Durante patrulhamento na Rua Coroa Imperial, no Parque Rosa e Silva, policiais avistaram um indivíduo com uma mochila que demonstrou nervosismo ao notar a viatura. Na abordagem, foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de mais drogas escondidas atrás de um arbusto.

Conforme informações do 48º BPMI, houve apreensão de 65 porções de cocaína e 11 de maconha. O homem foi preso e encaminhado ao Distrito Policial.

Segunda ocorrência – Hortolândia (sábado à tarde)

No Jardim Santa Clara, um suspeito dispensou um invólucro de cocaína ao ver a aproximação policial. No local, junto a uma árvore, a equipe encontrou uma sacola com cocaína e crack semelhantes à droga descartada. O indivíduo foi detido e permaneceu preso.

Terceira ocorrência – Sumaré (sábado à noite)

Novamente na Rua Coroa Imperial, policiais abordaram um casal após flagrar o homem com grande quantia em dinheiro. Em varredura, foram localizadas duas sacolas com drogas e dinheiro. Um terceiro suspeito, abordado por outra equipe, portava porções de crack e confessou ter comprado entorpecentes com o casal.

De acordo com dados do 48º BPMI, houve apreensões de 62 eppendorfs de cocaína, 74 porções de maconha, 10 de “dry”, 3 de crack, um celular e R$ 457,90. O casal acabou preso e o terceiro envolvido foi liberado após o registro.

Quarta ocorrência – Sumaré (domingo à tarde)

Durante patrulhamento no Jardim Rosa e Silva, policiais flagraram um homem tentando esconder uma sacola em um criadouro de galinhas. Com ele foram encontradas porções de maconha, cocaína, crack e R$ 4. No criadouro, a equipe localizou mais drogas. Em consulta ao sistema, foi constatado um mandado de prisão contra o indivíduo por tráfico.

Na ação, houve apreensões de 35 eppendorfs de cocaína, 40 porções de maconha, 1 porção de crack e R$ 4. O suspeito foi preso por tráfico e por estar procurado pela Justiça.