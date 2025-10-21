A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, firmou uma parceria com a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa para fortalecer as ações conjuntas de fiscalização, capacitação e combate à adulteração de bebidas alcoólicas com metanol. A iniciativa faz parte do trabalho do Comitê Intersetorial de Crise, instituído recentemente pelo município para prevenir e combater casos de intoxicação provocados por produtos falsificados.

Como parte da cooperação, a Academia de Treinamentos da Polícia Municipal de Sumaré sedia, entre os dias 20 e 23 de outubro, a palestra técnica “Bebidas alcoólicas destiladas falsificadas”, ministrada pelo GCM Sacardo, de Nova Odessa. A capacitação contará com aula prática e será voltada a agentes de Sumaré e servidores públicos interessados, com turmas em dois horários: das 16h às 18h e das 18h às 20h.

O secretário de Segurança Pública de Sumaré, Jeverson Eclair Soares, destacou a importância da integração entre os municípios. “Essa troca de experiências é fundamental para o fortalecimento das nossas equipes e para a proteção da população. A adulteração de bebidas com metanol representa um risco grave à saúde pública, e o trabalho conjunto entre as forças de segurança é essencial para coibir esse tipo de crime e garantir a atuação técnica dos nossos agentes”, explicou.

A parceria reforça as ações já em andamento por meio do Comitê Intersetorial de Crise contra Adulteração de Bebidas com Metanol, criado por decreto municipal publicado no dia 8 de outubro. O grupo tem o objetivo de prevenir, monitorar, fiscalizar e responder rapidamente a casos de intoxicação, integrando diferentes secretarias e órgãos de fiscalização, como a Vigilância Sanitária, o PROCON e a Rede de Urgência e Emergência.

Atribuições

Entre as principais atribuições do comitê estão a realização de fiscalizações integradas em bares, adegas e distribuidoras, a padronização de protocolos de atendimento médico e a promoção de campanhas educativas para alertar comerciantes e consumidores sobre os riscos das bebidas adulteradas.

Henrique do Paraíso ressaltou que a união entre municípios é uma demonstração de responsabilidade compartilhada. “Sumaré tem atuado de forma preventiva e coordenada para proteger os moradores. Essa parceria com Nova Odessa mostra que segurança pública e saúde são compromissos que ultrapassam fronteiras administrativas. Trabalhar juntos é a melhor forma de enfrentar esse tipo de crime e preservar vidas”, disse o prefeito de Sumaré.

O Comitê Intersetorial de Crise já está em funcionamento e prevê ações conjuntas e forças-tarefa intersetoriais contínuas, com prioridade para locais de maior risco, sempre respeitando as competências legais de cada órgão envolvido.