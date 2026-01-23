Município teve movimentação de US$ 1,46 bilhão entre exportações e importações em 2025

Sumaré consolida-se como o 6º maior exportador da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e, segundo a administração, os números evidenciam a solidez da base industrial local, a elevada capacidade produtiva instalada e a inserção estratégica do município nas cadeias globais de valor.

O município de Sumaré mantém posição de destaque no comércio exterior da RMC e do Estado de São Paulo. De acordo com dados do Relatório Técnico elaborado pelo Departamento de Economia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, as exportações somaram US$ 388,5 milhões no acumulado de janeiro a dezembro de 2025, representando crescimento de 3,6% em relação ao ano anterior. No mesmo período, a corrente de comércio — que reúne exportações e importações — alcançou US$ 1,46 bilhão.

A pauta exportadora do município caracteriza-se pela diversidade e pelo elevado valor agregado. Em 2025, setores como siderurgia, biodiesel, tintas e vernizes, produtos de níquel e defensivos químicos responderam por aproximadamente 65% do total exportado. As empresas instaladas em Sumaré mantiveram relações comerciais com dezenas de países, com destaque para Países Baixos, Argentina, Estados Unidos, Paraguai e Israel, que concentraram mais de 60% das exportações municipais.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, os resultados refletem a força da economia local. “Sumaré possui uma base industrial sólida, diversificada e competitiva, capaz de gerar emprego, renda e desenvolvimento, além de projetar o município de forma consistente no comércio internacional”, afirmou.

Indicadores

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, também destacou a relevância dos indicadores. “Esses dados demonstram a força econômica de Sumaré e sua excelente colocação relativa, mesmo diante de um universo amplo de municípios, reforçando o acerto das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento produtivo”, ressaltou.

No contexto regional, a RMC movimentou US$ 23,6 bilhões em comércio exterior em 2025, e Sumaré figura entre os principais protagonistas desse resultado. No cenário estadual, entre os 645 municípios paulistas, aparece na 40ª colocação em exportações e na 22ª em importações. Em âmbito nacional, Sumaré ocupa a 175ª posição nas exportações e a 57ª nas importações.

Em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros a partir de agosto de 2025, os dados apontam impacto negativo nas exportações para aquele mercado. Houve retração de 39,27% no valor exportado ao longo do ano, com quedas superiores a 50% nos meses de vigência das medidas. Como consequência, o déficit da balança comercial bilateral com os Estados Unidos atingiu US$ 96,12 milhões.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, o cenário reforça a necessidade de estratégias voltadas à diversificação de mercados e ao fortalecimento das cadeias produtivas locais. “Essas ações tornam a economia de Sumaré mais resiliente a choques externos e contribuem para um desenvolvimento sustentável e de longo prazo”, destacou.

Segundo secretário, apesar do impacto pontual no mercado norte-americano, os fundamentos do comércio exterior de Sumaré permanecem sólidos, sustentados pela diversidade industrial, pela capacidade de adaptação das empresas locais e pela forte inserção regional, estadual e nacional.