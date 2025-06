Sumaré – A Estratégia de Vacinação nas Escolas, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, foi encerrada na última sexta-feira (31) com resultados expressivos. Iniciada em abril, a campanha verificou a situação vacinal de 12.410 alunos de escolas municipais e estaduais, e aplicou 2.117 doses de vacinas que estavam em atraso.

A iniciativa integra o Programa Saúde na Escola (PSE) e tem como objetivo garantir a atualização do esquema vacinal de crianças e adolescentes com menos de 15 anos, matriculados na rede pública.

Durante a ação, foram oferecidas vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo: Febre Amarela, HPV, DTP (difteria, tétano e coqueluche), Influenza, Meningo ACWY (meningite), Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola).

Estratégia

A vacinação ocorreu diretamente nas escolas, contemplando alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio. Para isso, os pais e responsáveis precisaram autorizar a imunização por meio do Termo de Assentimento assinado e entregue à escola.

“A estratégia facilita também para quem tem uma rotina corrida e não consegue levar os filhos às salas de vacinação. É uma oportunidade de cuidar ainda mais da saúde de quem amamos”, destacou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

O secretário também ressaltou a dedicação das equipes das unidades de saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, no excelente atendimento aos estudantes de todas as regiões do município. Vale lembrar que a vacinação segue disponível durante todo o ano nas unidades de saúde.

“Esse momento foi apenas uma intensificação, reforçando a importância de manter a cobertura vacinal das crianças em dia”, orientou Virginelli.

