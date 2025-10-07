A Prefeitura de Sumaré segue fortalecendo o diálogo com o setor produtivo e ampliando parcerias estratégicas para impulsionar o desenvolvimento econômico do município. Na última sexta-feira (3), o vice-prefeito e secretário de Governo, André da Farmácia, realizou uma visita institucional à Sherwin-Williams do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Também participaram do encontro o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, e o secretário adjunto José Nunes de Barros Neto.

A comitiva foi recebida pelos representantes da companhia Charles Cavalheri (Coordenador de EHS), Laís Procopio (Gerente de EHS), Vinícius Buzinskas (Gerente de Operações), Fernando Lodi (Diretor Jurídico) e Marileny Gonçalves (Supervisora de RH). O encontro teve como principal objetivo estreitar o relacionamento entre a Prefeitura de Sumaré e a empresa, além de discutir iniciativas voltadas à geração de empregos, renda e desenvolvimento sustentável em Sumaré.

Durante a reunião, a equipe da secretaria municipal apresentou projetos de incentivo à empregabilidade, capacitação profissional e apoio à expansão empresarial, além de dialogar sobre novas possibilidades de cooperação entre o poder público e o setor privado.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da aproximação entre o governo municipal e as empresas instaladas no município. “Sumaré vive um novo momento de desenvolvimento. Estar próximo das empresas é essencial para garantirmos um crescimento sustentável, com geração de oportunidades e fortalecimento da economia local”.

O vice-prefeito e secretário de Governo, André da Farmácia, ressaltou o caráter estratégico da visita. “Nosso compromisso é com o diálogo e a parceria. Empresas como a Sherwin-Williams fazem parte da história de Sumaré, e o poder público está de portas abertas para apoiar quem gera emprego e acredita em nossa cidade”.

Já o secretário Ed Carlo Michelin reforçou a importância da integração entre o poder público e o setor produtivo. “A Secretaria tem atuado para criar um ambiente favorável aos negócios, valorizando empresas que contribuem com o desenvolvimento da cidade. A troca de experiências e o fortalecimento dessas relações são fundamentais para impulsionar a economia sumareense”.

Com mais de 150 anos de história, a Sherwin-Williams é referência mundial em tintas, inovação e sustentabilidade. Fundada em 1866, em Cleveland (EUA), a empresa foi pioneira ao lançar a primeira lata de tinta pronta para uso. No Brasil desde 1938, consolidou-se como uma das maiores do setor e, em Sumaré desde 1976, mantém uma unidade produtiva que tem papel importante na economia local.