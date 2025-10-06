A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) de Sumaré, em parceria com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), realizou nesta segunda-feira (6) uma operação de fiscalização voltada ao transporte de resíduos na Avenida Antônio Pereira de Camargo, nº 1015, saída para Paulínia. A ação teve como objetivo garantir a segurança viária e o cumprimento das normas ambientais.

Durante a blitz, foram fiscalizados 29 veículos e 8 carretas. Deste total, 11 veículos e carretas foram autuados com base no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e 4 veículos receberam autuações pela CETESB, conforme a Lei Ambiental nº 5.793/25, artigo 29-12. As infrações identificadas incluíram derramamento de líquidos na via, condições inadequadas das lonas de cobertura de carga, falta de documentação e outras irregularidades.

Foram aplicadas 3 multas de natureza leve, 6 de natureza grave e 1 de natureza gravíssima, evidenciando a importância da fiscalização para coibir práticas que possam causar danos ambientais e riscos à segurança no trânsito.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalim, destacou que o trabalho conjunto fortalece o controle sobre o transporte de resíduos na região. “Essas operações são essenciais para garantir que o transporte de resíduos seja feito dentro das normas legais, evitando acidentes e contaminações ambientais. A parceria com a CETESB amplia nossa capacidade de fiscalização e traz mais segurança para quem trafega por nossas vias”, afirmou o secretário.

O prefeito Henrique do Paraíso reforçou o compromisso da administração com a sustentabilidade e a segurança pública. “Sumaré vem atuando de forma integrada entre as secretarias e os órgãos estaduais para promover um trânsito mais seguro e uma cidade mais responsável ambientalmente. Essa ação é um exemplo de como o poder público pode agir de maneira preventiva e eficiente”, destacou o prefeito.